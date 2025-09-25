Bhilwara Cylinder Blast: भीलवाड़ा में तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर, छप्पर उड़ा, ऐसे बची 8 लोगों की जान

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक गैस सिलेंडर में विस्फोट से घर में आग लग गई, लेेकिन इसमें किसी तरह की जनहानि की कोई रिपोर्ट नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलिंद्री गांव (पीपली का डेरा) में भोजराज बंजारा की पत्नी मीरा चाय बना रही थी। इस दौरान सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली।
इसे देखकर घर के सभी आठ सदस्य बाहर निकल गए। उसके कुछ ही समय बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इससे मकान का छप्पर उड़ गया और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके से घर का सारा सामान जल गया। पूर्व सरपंच विजय तिवाड़ी ने बताया कि पीड़ित परिवार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का लाभ ले रहा था।
यह वीडियो भी देखें
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई गैस कनेक्शन होने के बावजूद गैस एजेंसी द्वारा समय-समय पर सुरक्षा जांच नहीं की जाती, जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं। धमाके की आवाज करीब डेढ़ किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।