जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मचा बवाल, चाय पीने वाले कप से फोड़ा बंदी का सिर

जयपुर। राजधानी जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में एक बार फिर बवाल मच गया। सेंट्रल जेल में अब बंदियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान एक बंदी ने चाय पीने वाले कप से दूसरे बंदी का सिर फोड़ दिया।
घायल बंदी का जेल अस्पताल में उपचार करवाया गया। इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मारपीट करने वाले दोनों बंदियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी बंटी सेजवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जेल के वार्ड नंबर-5 के बैरक नंबर-3 में बुधवार शाम विचाराधीन बंदी विष्णु और रोहित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में झगड़ा मारपीट में बदल गया। बंदी रोहित ने अपने साथी रामकेश के साथ मिलकर विष्णु पर हमला कर दिया। चाय पीने वाले कप से मारने के कारण विष्णु का सिर फट गया।
झगड़े की सूचना के बाद जेल प्रशासन ने तीनों बंदियों को बैरक से बाहर निकाला। साथ ही घायल विष्णु को प्राथमिक उपचार के लिए जेल अस्पताल लाया गया। घायल के सिर में दो टांके आए है।
बता दें कि दो बंदियों के सुरक्षा दीवार फांदकर भागने के बाद से जयपुर सेंट्रल जेल सुर्खियों में है। हालांकि, दोनों बंदियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 11 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। एक दिन पहले भी जेल में तलाशी अभियान के दौरान 6 मोबाइल मिले थे। ऐसे में जेल की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे है।