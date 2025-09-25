Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मचा बवाल, चाय पीने वाले कप से फोड़ा बंदी का सिर

Jaipur Central Jail: राजधानी जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में एक बार फिर बवाल मच गया।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 25, 2025

Jaipur-Central-Jail-1
जयपुर सेंट्रल जेल। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में एक बार फिर बवाल मच गया। सेंट्रल जेल में अब बंदियों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़े के दौरान एक बंदी ने चाय पीने वाले कप से दूसरे बंदी का सिर फोड़ दिया।

घायल बंदी का जेल अस्पताल में उपचार करवाया गया। इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मारपीट करने वाले दोनों बंदियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल, पु​लिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

चाय पीने वाले कप से फोड़ा था सिर

पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी बंटी सेजवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जेल के वार्ड नंबर-5 के बैरक नंबर-3 में बुधवार शाम विचाराधीन बंदी विष्णु और रोहित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में झगड़ा मारपीट में बदल गया। बंदी रोहित ने अपने साथी रामकेश के साथ मिलकर विष्णु पर हमला कर दिया। चाय पीने वाले कप से मारने के कारण विष्णु का सिर फट गया।

बंदी के सिर में आए दो टांके

झगड़े की सूचना के बाद जेल प्रशासन ने तीनों बंदियों को बैरक से बाहर निकाला। साथ ही घायल विष्णु को प्राथमिक उपचार के लिए जेल अस्पताल लाया गया। घायल के सिर में दो टांके आए है।

जयपुर सेंट्रल जेल लगातार सुर्खियों में

बता दें कि दो बंदियों के सुरक्षा दीवार फांदकर भागने के बाद से जयपुर सेंट्रल जेल सुर्खियों में है। हालांकि, दोनों बंदियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 11 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। एक दिन पहले भी जेल में तलाशी अभियान के दौरान 6 मोबाइल मिले थे। ऐसे में जेल की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Central Jail: जवान सोते रहे…दीवार फांदकर भागे कैदी, जेल एडीजी ने माना- सुरक्षा में हुई भारी चूक
जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मचा बवाल, चाय पीने वाले कप से फोड़ा बंदी का सिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.