जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मचा बवाल, चाय पीने वाले कप से फोड़ा बंदी का सिर

पुलिस के मुताबिक जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी बंटी सेजवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जेल के वार्ड नंबर-5 के बैरक नंबर-3 में बुधवार शाम विचाराधीन बंदी विष्णु और रोहित के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में झगड़ा मारपीट में बदल गया। बंदी रोहित ने अपने साथी रामकेश के साथ मिलकर विष्णु पर हमला कर दिया। चाय पीने वाले कप से मारने के कारण विष्णु का सिर फट गया।