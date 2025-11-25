राजस्थान: स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर फास्टैग से लाखों की वसूली, रिफंड होगा लोगों का पैसा

Photo- Patrika
Toll scam Rajasthan: शाहपुरा/काछोला। त्रिवेणी- जहाजपुर स्टेट हाईवे के गोपालपुरा टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर फास्टैग से लाखों के टोल टैक्स वसूली का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस थाने में एक टोलकर्मी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालपुरा टोल प्लाजा पर मैसर्स क्षितिज कुमार चौधरी कंपनी के लेखाकार हनुमान गुर्जर ने टोलकर्मी खेमराज गुर्जर के खिलाफ मांडलगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है।
थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया कि आरोपी टोलकर्मी खेमराज गुर्जर ने 18 से 20 नवम्बर 2025 को टोल प्लाजा की बंद पड़ी कैबिन नम्बर-एक के सिस्टम को चालू किया और टोल बूथ पर बिना वाहन निकले 535 वाहनों के फास्टैग से नम्बर के आधार पर प्रति वाहन 580 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, जबकि वाहन टोल पर आए ही नहीं थे।
उल्लेखनीय है कि टोल प्लाजा पर एक दिन के 24 घण्टे में 535 कथित भारी वाहनों के फास्टैग से 580 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से 3 लाख 2705 रुपए ऑनलाइन वसूल लिए गए। वहीं टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में वाहन निकले ही नहीं ओर टोल टैक्स काट लिया गया।
इस मामले में राजस्थान पत्रिका में सोमवार के अंक में 'फर्जीवाड़े से 535 वाहनों का 3 लाख रुपए ऑनलाइन टोल टैक्स काटा' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर मामले को उजागर किया गया था।
मांडलगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार मामले की जांच शुरू की है। टोल प्लाजा पर फास्टैग से ऑनलाइन वसूली गई अवैध राशि टोल कम्पनी के बैंक अकाउंट में गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजा के लेखाकार को 20 नवम्बर को फर्जीवाड़े का पता चल गया तो आरोपी टोलकर्मी के खिलाफ पुलिस में 23 नवम्बर को शिकायत क्यों दर्ज कराई गई? इस संबंध में अपराध की जांच पड़ताल किए बगैर मामला दर्ज कर कहीं न कहीं टोल कम्पनी के लिए बचाव का काम किया गया है।
गोपालपुरा टोल प्लाजा मामले में हमने स्पष्टीकरण मांगा था, उसका जवाब आया है और बताया कि टोल प्लाजा पर अकाउंटेंट और मैनेजर शादी में छुट्टी लेकर गए थे। तब उनकी जगह अस्थाई मैनेजर लगाया था। उसी ने कम्पनी को बदनाम करने को लेकर बंद लेन को रात में चालू कर दिया था। जिन वाहनों के ई-ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको बैंक द्वारा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।
- मुकेश खोईवाल, परियोजना निदेशक आरएसआरडीसी यूनिट- भीलवाड़ा
