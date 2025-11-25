राजस्थान: स्टेट हाईवे के टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर फास्टैग से लाखों की वसूली, रिफंड होगा लोगों का पैसा

मांडलगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार मामले की जांच शुरू की है। टोल प्लाजा पर फास्टैग से ऑनलाइन वसूली गई अवैध राशि टोल कम्पनी के बैंक अकाउंट में गई थी और रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजा के लेखाकार को 20 नवम्बर को फर्जीवाड़े का पता चल गया तो आरोपी टोलकर्मी के खिलाफ पुलिस में 23 नवम्बर को शिकायत क्यों दर्ज कराई गई? इस संबंध में अपराध की जांच पड़ताल किए बगैर मामला दर्ज कर कहीं न कहीं टोल कम्पनी के लिए बचाव का काम किया गया है।