Rajasthan: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, टोल टैक्स नियम में बड़ा बदलाव; होगा इतना फायदा

शाहजहांपुर टोल प्लाजा। फोटो: पत्रिका
बहरोड़। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। एनएचएआइ 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू कर रही है। इसके तहत अब अवधि पार और गैर-फास्टैग वाहन चालक भी टोल टैक्स ऑनलाइन यूपीआइ से भुगतान कर सकेंगे और उन्हें 25 प्रतिशत तक का कैशबैक/राहत भी मिलेगी।
वर्तमान में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने वाले वाहन चालकों को टोल राशि का दुगुना भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, कोई गैर-फास्टैग वाहन पहले 100 रुपए के बजाय 200 रुपए का भुगतान करता था। लेकिन 15 नवंबर से ऑनलाइन भुगतान करने पर अब उसे 175 रुपए ही चुकाने होंगे।
शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऑनलाइन भुगतान से यह समस्या कम हो जाएगी और वाहन चालक विभिन्न यूपीआइ ऐप्स के माध्यम से त्वरित भुगतान कर सकेंगे।
केंद्र सरकार की पहल से हाईवे पर सफर करना और भी आसान हो जाएगा। डिजिटल भुगतान से नकद लेनदेन कम होगा और वाहन चालकों को यूपीआइ के माध्यम से भुगतान करने पर 25 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा।
15 नवंबर से बगैर फास्टैग और अवधि पार फास्टैग वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे कैश के बजाय वाहन चालकों को 25 प्रतिशत कम भुगतान करना पड़ेगा।
-महेंद्र चावला, मैनेजर, एनएचएआइ
