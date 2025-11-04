Rajasthan: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, टोल टैक्स नियम में बड़ा बदलाव; होगा इतना फायदा

बहरोड़। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। एनएचएआइ 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान की नई सुविधा शुरू कर रही है। इसके तहत अब अवधि पार और गैर-फास्टैग वाहन चालक भी टोल टैक्स ऑनलाइन यूपीआइ से भुगतान कर सकेंगे और उन्हें 25 प्रतिशत तक का कैशबैक/राहत भी मिलेगी।