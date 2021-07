क्यू है भीलवाड़ा की 50 कॉलोनियां प्यासी, जानिए

know why bhilwara s 50 colony is thirsty जलदाय विभाग, चम्बल भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना व नगर विकास न्यास के चार साल से एक दूसरे के पाले में फाइल खिसकाने से नई कॉलोनियों के चम्बल का पानी जयपुर में सरकारी फाइल में अटका हुआ है।