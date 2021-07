डेढ़ सौ करोड़ की कॉलोनी में सिर्फ 150 परिवार

डेढ़ सौ करोड़ की लागत की नगर विकास न्यास की महत्वकांक्षी आवासीय योजना नेहरू विहार योजना आबाद होने से पहले ही उजडऩे लगी है। मूलभूत सुविधाओं का टोटा होने से अधिकांश आवास खाली पड़े है, बिजली व्यवस्था में लापरवाही का करंट फैला हुआ है।