Rain in Bhilwara: भीलवाड़ा में 2 घंटे से मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी दरिया, जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

Rain in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार दोपहर शहर और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम ने करवट ली और पिछले दो घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि मुख्य सड़कें नदी जैसे बहने लगीं। लोग पैदल और वाहनों के साथ पानी से जूझते दिखे। बाजार, कॉलोनियां और प्रमुख मार्गों पर जलजमाव से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
मौसम विभाग ने भीलवाड़ा जिले के लिए शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। चेतावनी में कहा गया कि दोपहर से शाम तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की। इसी बीच, जिले के लिए रेड अलर्ट फॉर लाइटनिंग भी जारी किया गया, जो शनिवार दोपहर तक प्रभावी रहेगा।
लगातार बारिश से निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुस गया। नगर निगम की टीमें राहत और जलनिकासी कार्यों में जुटी रहीं। कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की सूचनाएं भी सामने आईं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई।
शहरवासियों का कहना है कि इतनी तेज बारिश लंबे समय बाद हुई है। सिर्फ दो घंटे में हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ गईं और घरों में पानी घुस आया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें और खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी।