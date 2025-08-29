Rain in Bhilwara: भीलवाड़ा में 2 घंटे से मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी दरिया, जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त

शहरवासियों का कहना है कि इतनी तेज बारिश लंबे समय बाद हुई है। सिर्फ दो घंटे में हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ गईं और घरों में पानी घुस आया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें और खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी।