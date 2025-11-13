राजस्थान में सफाईकर्मी को 7 साल की सजा, अस्पताल में प्रसूता से की थी घिनौनी हरकत

पुलिस ने संविदा सफाईकर्मी आरोपी देवनारायण उर्फ सांवरा को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ बाद में न्यायालय में चालान पेश हुआ। अतिरिक्त सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न मामलात में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने 14 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी माने हुए सात साल की सजा सुनाई और बीस हजार जुर्माना राशि से दंडित किया।