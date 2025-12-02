Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara: पति काम पर जाता और पीछे से आता था दोस्त, भाभी से बनाता था संबंध… लेकिन उस दिन पति जल्दी लौटा और

Affair Exposed In Bhilwara: इसी आधार पर जांच पड़ताल की गई और युवक की पहचान महेन्द्र सिंह के रूप में की गई। शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Jayant Sharma

Dec 02, 2025

Illicit Affair Demo Pic

Bhilwara Murder News: खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को अरेस्ट किया है। हत्या की यह वारदात शनिवार की है और पुलिस ने सोमवार शाम इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामला अवैध संबंधों को लेकर है। जिस युवक की हत्या हुई, वह आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता था। बड़ी बात ये है कि दोनों कई सालों से दोस्त थे और साथ में बिजनेस पार्टनर भी थे। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है।

सदर पुलिस ने बताया कि शनिवार को इंदिरा विहार कॉलोनी में झाड़ियों के नजदीक एक शव पड़ा था। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पता चला शव युवक का था। वह खून से लथपथ था और चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। जांच की तो पता चला कि शव के नजदीक ही ट्रैक्टर के टायरों के निशान हैं। इसी आधार पर जांच पड़ताल की गई और युवक की पहचान महेन्द्र सिंह के रूप में की गई। शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया।

महेन्द्र के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। पता चला कि महेन्द्र और रामेवश्वर नाम का युवक दोनों दोस्त थे और साथ ही डेयरी का कारोबार करते थे। अक्सर रूपयों का लेनदेन भी होता था और इसी काम के चलते दोनों का एक-दूसरे के घर भी आना-जाना होता था। जांच की तो पता चला कि महेन्द्र ज्यादा आता था। अक्सर महेन्द्र तब आता था जब रामेश्वर घर नहीं होता था।

पुलिस ने रामेवश्र को तलाश करना शुरू किया और पूछताछ में सामने आया कि रामेश्वर की पत्नी के साथ महेन्द्र के अवैध संबंध थे। कुछ दिन पहले ही रामेश्वर ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। तभी से दोनों में विवाद चल रहा था। शनिवार को रामेश्वर ने ट्रैक्टर से रौंदकर महेन्द्र की हत्या कर दी और फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध संबंध ने फिर से दो परिवार बर्बाद कर दिए। एक दोस्त की मौत हो गई और दूसरे को जेल हो गई।

ये भी पढ़ें

गेस्ट हाउस के बाहर अक्सर रहती थी भीड़, पुलिस ने छापा मारा तो अंदर का नजार देखकर रह गई दंग
डूंगरपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara: पति काम पर जाता और पीछे से आता था दोस्त, भाभी से बनाता था संबंध… लेकिन उस दिन पति जल्दी लौटा और

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में बढ़ी सर्दी, किसानों के चेहरे खिले: गेहूं-सरसों की फसल को मिल रहा पोषण

Cold increased in Bhilwara, farmers' faces brightened
भीलवाड़ा

शादियों की धूम, 11 को अंतिम सावा, 15 को होंगे शुक्र अस्त

Weddings galore, last Sawa on 11th, Venus will set on 15th
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा जिले के नक्शे से ‘गायब’ हुआ पूरा गांव

An entire village has disappeared from the map of Bhilwara district.
भीलवाड़ा

राजस्थान के इस जिले के नक्शे से ‘गायब’ हुआ पूरा गांव, मामला बना चर्चा का विषय

Photo: AI generated
भीलवाड़ा

Rajasthan: जागरण में नृत्य करते महिला को आया हार्ट अटैक, अस्पताल ले जाते समय मौत

भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.