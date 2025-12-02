Bhilwara: पति काम पर जाता और पीछे से आता था दोस्त, भाभी से बनाता था संबंध… लेकिन उस दिन पति जल्दी लौटा और

Bhilwara Murder News: खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में उसके दोस्त को अरेस्ट किया है। हत्या की यह वारदात शनिवार की है और पुलिस ने सोमवार शाम इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामला अवैध संबंधों को लेकर है। जिस युवक की हत्या हुई, वह आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता था। बड़ी बात ये है कि दोनों कई सालों से दोस्त थे और साथ में बिजनेस पार्टनर भी थे। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है।