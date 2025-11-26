राजस्थान: सरकारी स्कूल में कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंची महिला, मचा हड़कंप

Rajasthan Bhilwara News: शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरनी खुर्द में एक महिला कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय परिसर में पहुंच गई और अध्यापकों को अपशब्दों का उपयोग करते हुए धमकाया। महिला की इस हरकत से विद्यालय के छोटे बच्चे डर गए। इस संबंध में ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।