राजस्थान: सरकारी स्कूल में कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंची महिला, मचा हड़कंप

Rajasthan Bhilwara News: शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरनी खुर्द में एक महिला कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय परिसर में पहुंच गई और अध्यापकों को अपशब्दों का उपयोग करते हुए धमकाया। महिला की इस हरकत से विद्यालय के छोटे बच्चे डर गए। इस संबंध में ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय भरनी खुर्द के शिक्षकों व ग्रामीणों ने बताया कि बीजेटा, गेरूठा निवासी वनकर्मी होकमाराम मीणा की पत्नी माना देवी मीणा विद्यालय भूमि पर अपना हक जमाते हुए कुल्हाड़ी लेकर स्कूल में पहुंच गई।
महिला ने अध्यापकों के साथ गाली गलौच करते हुए कहा कि विद्यालय भवन उसकी जमीन पर है। इसलिए बच्चों को यहां पढ़ने नहीं देगी। महिला ने धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा बोले तो कुल्हाड़ी से काट दूंगी।
कुल्हाड़ी लेकर भवन के अंदर आई महिला का अध्यापक वीडियो बनाने लगे तो वो रुक गई और कुल्हाड़ी को विद्यालय के बरामदे में ही तेज धार देने लगी। महिला ने बच्चों को बोला कि भाग जाओ नहीं तो मार दूंगी। उसने बच्चों को डराया धमकाया और शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराने की धमकी दी।
महिला उसका पुत्र फूलचंद और उसकी पुत्री रेशमा ने मिलकर विद्यालय के रास्ते को कांटे लगाकर बंद करते हुए शिक्षकों एवं बच्चों को निकलने से रोक दिया। महिला की यह हरकत देखकर बच्चे डर गए। शिक्षक व ग्रामीणों ने थाने में रिपोर्ट देकर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
