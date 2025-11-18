राजस्थान के इस सरकारी स्कूल में 1 बच्ची-1 टीचर, मासूम पर सरकार हर साल खर्च करती है 10 लाख रुपए

अध्यापिका अकेली होने के कारण जिस दिन वे बीमार हो जातीं या किसी अन्य वजह से छुट्टी पर रहती हैं, उस दिन स्कूल का ताला तक नहीं खुलता। वहीं जिस दिन बच्ची किसी कारण से नहीं आ पाती, उस दिन अध्यापिका के पास पढ़ाने के लिए कोई विद्यार्थी नहीं होता। डेंगू होने के कारण अध्यापिका मनीषा इस महीने करीब 10 दिन अवकाश पर रहीं और खुशी को घर पर ही रहना पड़ा।