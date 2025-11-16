Rajasthan: सरकारी शिक्षकों के सामने फिर खड़ी हुई नई परेशानी, ‘समझ नहीं आता आखिर क्या चाहती है सरकार’

यदि तिथियों में संशोधन नहीं होता है, तो राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। परीक्षा कार्य में व्यस्त रहने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे। वहीं, सम्मेलन में जाने वाले शिक्षकों की अनुपस्थिति से विद्यालयों में परीक्षा संचालन बाधित होने की संभावना है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वह इस तिथि टकराव का समाधान कैसे निकालता है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ, तो न केवल शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों को भी इस अव्यवस्था की कीमत चुकानी पड़ सकती है।