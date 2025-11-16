Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan: सरकारी शिक्षकों के सामने फिर खड़ी हुई नई परेशानी, ‘समझ नहीं आता आखिर क्या चाहती है सरकार’

राजस्थान के शिक्षा विभाग में आए दिन जारी हो रहे नए-नए आदेशों से सरकारी अध्यापक अब परेशान होने लगे हैं। CBSE की तर्ज पर नए सत्र को शुरू करने के आदेश से भी कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Kamal Mishra

Nov 16, 2025

Rajasthan teacher

फाइल फोटो-पत्रिका

डूंगरपुर। राजस्थान में शिक्षा विभाग के नए-नए आदेशों से शिक्षक तंग आ गए हैं। आरोप है कि सरकार ने शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला बना दिया है। रोज तरह-तरह के आदेश जारी कर शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को असमंजस में डाला जा रहा है। प्रदेशभर के सरकारी विद्यालयों में 20 नवम्बर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं।

दूसरी तरफ, 21 और 22 नवम्बर को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की भी तिथियां तय की है। ऐसे में सरकारी शिक्षकों के सामने अब नई समस्या खड़ी हो गई है। अध्यापकों को यह नहीं समझ आ रहा कि अब अधिवेशन में जाना है या विद्यार्थियों की परीक्षा करवाना है।

नए सत्र की तैयारियों के बीच बढ़ा भ्रम

शिक्षा विभाग ने CBSE की तर्ज पर नए शैक्षणिक सत्र को एक अप्रैल से शुरू करने का आदेश दिया है। इस बड़ी तैयारी के बीच शिविरा पंचांग में अपेक्षित संशोधन नहीं होने से शिक्षकों में पहले से ही भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, अब विभागीय कार्यक्रमों की तिथियां आपस में टकराने से यह असमंजस और गहरा गया है।

शिक्षकों का कहना है कि छमाही परीक्षा विद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन कार्य उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी ओर राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और नीतिगत दिशा तय करने के लिए होते हैं। लेकिन, अब यह पता नहीं लग रहा है कि उनको क्या करना है।

उपस्थिति पर पड़ सकता है असर

यदि तिथियों में संशोधन नहीं होता है, तो राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। परीक्षा कार्य में व्यस्त रहने के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे। वहीं, सम्मेलन में जाने वाले शिक्षकों की अनुपस्थिति से विद्यालयों में परीक्षा संचालन बाधित होने की संभावना है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि वह इस तिथि टकराव का समाधान कैसे निकालता है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं हुआ, तो न केवल शिक्षकों बल्कि विद्यार्थियों को भी इस अव्यवस्था की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

शिक्षक संगठनों ने उठाई तिथि बदलने की मांग

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिन चौबीसा और जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह चौहान ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि दोनों कार्यक्रमों में से किसी एक की तिथि बदली जाए। शिक्षकों की परीक्षा संचालन और शैक्षिक सम्मेलन दोनों में उपस्थिति जरूरी है। ऐसे में विभाग को तत्काल तिथियों में बदलाव करना चाहिए।

गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ

इन समस्याओं के अलावा सरकारी शिक्षक हमेशा गैर शैक्षणिक कार्यों का मुद्दा उठाते रहते हैं। अध्यापकों का आरोप है कि गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ अधिक होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है।

अधिकारी ने क्या कहा?

'शिविरा पंचांग में बदलाव की वजह से समस्या आई है। आज ही निदेशालय में पत्र लिखकर समस्या से अवगत करवाएंगे। परीक्षा की तिथियों में संशोधन थोड़ा मुश्किल है।' -आरएल डामोर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, भजनलाल सरकार के इस आदेश से अध्यापकों में नाराजगी
जयपुर
Rajasthan Government teachers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

government school

सरकारी नौकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 06:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan: सरकारी शिक्षकों के सामने फिर खड़ी हुई नई परेशानी, ‘समझ नहीं आता आखिर क्या चाहती है सरकार’

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के शिक्षा विभाग का कब आएगा पदस्थापन आदेश?, प्राचार्य-उपप्राचार्य कर रहे बेसब्री से इंतजार

When will Rajasthan Education Department issue posting orders Principals and Vice-Principals are eagerly awaiting their appointments
डूंगरपुर

Good News: राजस्थान के किसानों-छात्रों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, डूंगरपुर से खाते में ट्रांसफर किए 204 करोड़ रुपए

Janjatiya Gaurav Divas CM Bhajan Lal gave gifts in Dungarpur said Rajasthan government is committed to tribals development
डूंगरपुर

डूंगरपुर में सीएम भजनलाल के कार्यक्रम की अनोखी तैयारियां, जर्मन डोम में आज होगा जनजातीय गौरव दिवस

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome
डूंगरपुर

Rajasthan: राजस्थान के लिए सौगातों भरा दिन, CM भजनलाल शर्मा आज किसानों-छात्र-छात्राओं के खातों में भेजेंगे 204 करोड़ रुपए

Cm bhajanlal sharma
डूंगरपुर

पुलिस ने होटल पर मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले एक युवती और दो युवक

डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.