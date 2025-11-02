भीलवाड़ा में डेढ़ सौ महिलाओं के फोन हैक, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा शादी का कार्ड, फोन-पे पिन तक बदला



ग्रुप में एपीके फाइल में शादी का निमंत्रण कार्ड या कुछ और आए तो डाउनलोड न करें। गलती से फाइल डाउनलोड की तो तुरंत कंप्यूटर या लैपटॉप से जीमेल, आईडी के पासवर्ड चेंज करने के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी के नए पासवर्ड जनरेट करें। एपीके फाइल डाउनलोड होने पर आपका फोन हैंग हो जाएगा और सारा सिस्टम साइबर हैकर्स के पास चला जाता है।

-उदय सिंह चूंडावत, प्रभारी, साइबर थाना, भीलवाड़ा