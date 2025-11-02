भीलवाड़ा में डेढ़ सौ महिलाओं के फोन हैक, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा शादी का कार्ड, फोन-पे पिन तक बदला

व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का कार्ड भेजकर ठगी का प्रयास (फोटो- पत्रिका)
Bhilwara Crime: भीलवाड़ा शहर में साइबर ठगों का बड़ा कारनामा सामने आया है। ठगों ने एक महिलाओं के ग्रुप में शादी का कार्ड भेज दिया। एपीके फाइल को महिला सदस्यों ने निमंत्रण समझ डाउनलोड कर लिया।
एक के बाद एक ग्रुप में जुड़ी महिला सदस्यों का फोन हैक हो गया। इतना ही नहीं साइबर ठगों ने फोन-पे का पिन तक बदल डाला, लेकिन महिलाओं की समय पर सजगता से ठगी की बड़ी वारदात होने से बच गई। ग्रुप सदस्यों ने एक-दूसरे को फोन हैक होने की जानकारी दी। ग्रुप में डेढ़ सौ महिला सदस्य जुड़ी हुई थी।
जानकारी के अनुसार, भीलवाड़ा में जैन महिला मंडल के नाम से सदस्यों ने ग्रुप बना रखा है। तीन दिन पूर्व ललिता खमेसरा के नाम से ग्रुप में शादी का कार्ड भेजा गया। ग्रुप में जुड़ी सदस्यों ने परिचित का निमंत्रण समझकर उसे डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही साइबर ठगों ने फोन हैक कर लिया।
फाइल को डाउनलोड करने के बाद महिला सदस्यों के फोन के फंक्शन जाम हो गए। कॉलिंग के अलावा फोन में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। साइबर ठगों ने कई सदस्यों के फोन-पे के पिन बदल दिए।
सीमा जैन ने बताया कि मोबाइल हैक होने का आभास हो गया। इसके बाद एक-दूसरे सदस्य को फोन करके कार्ड डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी गई। ग्रुप में भी फर्जी कार्ड होने का मैसेज चलाया गया। इससे ठगी की वारदात होने से बच गई।
रात में फाइल को डाउनलोड किया तो खुला नहीं। उसके बाद सो गई। सुबह उठी तो मोबाइल से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो चुका था। पता चला कि फोन-पे का पिन बदल दिया। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम सुरक्षित होने से ठग पैसा नहीं निकाल पाए।
-ललिता खमेसरा
किचन का काम खत्म करके मोबाइल खोला। ग्रुप में परिचित ललिता के नाम से शादी का कार्ड आया। कार्ड को डाउनलोड करने वाली थी कि सदस्य से सचेत कर दिया। मैंने तुरंत फाइल को डिलीट कर दिया।
-रीना जैन
ग्रुप में एपीके फाइल में शादी का निमंत्रण कार्ड या कुछ और आए तो डाउनलोड न करें। गलती से फाइल डाउनलोड की तो तुरंत कंप्यूटर या लैपटॉप से जीमेल, आईडी के पासवर्ड चेंज करने के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी के नए पासवर्ड जनरेट करें। एपीके फाइल डाउनलोड होने पर आपका फोन हैंग हो जाएगा और सारा सिस्टम साइबर हैकर्स के पास चला जाता है।
-उदय सिंह चूंडावत, प्रभारी, साइबर थाना, भीलवाड़ा
