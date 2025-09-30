Bhilwara News: उम्र 70 वर्ष, नाम सरजू बाई मीणा। अमरतियां गांव में भू-गर्भीय जल संरक्षण के लिए एक आवाज बुलंद की, लोग जुड़े और गांव में एक भी नलकूप नहीं खोदने दिया। सरजू बाई आज जल प्रहरी के रूप में जानी जाती है और भू-जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागृत करती है। उनकी इसी कड़ी मेहनत का परिणाम है कि अमरतिया गांव देश में एक मिसाल बन गया। गत 26 वर्षों से एफईएस से हुए जुड़ाव के पश्चात सरजू बाई ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सरजू बाई ने मांडलगढ़ क्षेत्र ही नहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपनी बात को पहुंचाया। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, लेकिन वह प्रचार-प्रसार से दूर अपना काम करती रहती है।