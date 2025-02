एमपी में शादी वाले घर से एक साथ उठीं पांच अर्थियां, छठे रिश्तेदार की भी मौत, फूट-फूटकर रोया दूल्हा

Five bodies were taken out from the wedding house in MP शादी वाले घर में ऐसा मातम पहले कभी नहीं पसरा था। एमपी के नेशनल हाईवे 719 पर मंगलवार सुबह हुई दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई।