कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर ‘रहस्यमयी’ जानवर ने किया हमला, मचा हड़कंप

Honey Badger Attack:भिण्ड के फूप थाना क्षेत्र के रानी बिरगवां गांव में कबर बिज्जू (Honey Badger) के हमले से दहशत फैल गई। रात में कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर कबर बिज्जू ने हमला कर दिया। वृद्ध ने शोर मचाया तो घर वाले एकत्रित हो गए और कबर बिज्जू को कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलते ही सुबह पुष्प मित्र जग्गू परिहार फारेस्ट टीम के साथ रानी बिरगवां गांव पहुंचे और एक घंटे में कबर बिज्जू का रेस्क्यू कर क्वारी नदी के बीहड़ में छोड़ दिया। (MP News)
जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय शिवलाल बघेल गुरुवार की रात अपने कमरे में सो रहे थे। रात करीब तीन बजे कमरे का गेट खुला था, तभी अचानक से एक पेड़ से जंगली जानवर कबर बिज्जू गिरा और सीधा उनके कमरे में घुस गया। शिवलाल पर कबर बिज्जू ने हमला किया, लेकिन किसी तरह से वे खुद को सुरक्षित करते हुए कमरे से बाहर आए और कबर बिज्जू को अंदर बंद कर दिया।
सुबह परिजन ने फूप पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वन विभाग को घटना बताई। वन विभाग की टीम से जयकरन सिंह परिहार, रवि राजावत के साथ जग्गू परिहार रानीपुरा गांव पहुंचे। कमरे का गेट खुलवाया तो कबर बिज्जू भागने लगा। जग्गू ने उसका रेस्क्यू कर पकड़ लिया। बॉक्स में बंद करके क्वारी नदी के पास बीहड़ में रिलीज कर दिया।
कबर बिज्जू मांसाहारी होने के चलते ये जानवर रात में कब्रों को खोदकर मुर्दो को निकालकर उसका भक्षण करते हैं। रात में ही यह जानवर अपने ठिकाने से बाहर निकलता है। आमतौर पर ये जानवर मनुष्य को देखते ही भागते हैं, लेकिन यदि ये अधिक संया में हो तो मनुष्य को घेरकर हमला बोल देते हैं।