कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर ‘रहस्यमयी’ जानवर ने किया हमला, मचा हड़कंप

Honey Badger Attack:भिण्ड के फूप थाना क्षेत्र के रानी बिरगवां गांव में कबर बिज्जू (Honey Badger) के हमले से दहशत फैल गई। रात में कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर कबर बिज्जू ने हमला कर दिया। वृद्ध ने शोर मचाया तो घर वाले एकत्रित हो गए और कबर बिज्जू को कमरे में बंद कर दिया। सूचना मिलते ही सुबह पुष्प मित्र जग्गू परिहार फारेस्ट टीम के साथ रानी बिरगवां गांव पहुंचे और एक घंटे में कबर बिज्जू का रेस्क्यू कर क्वारी नदी के बीहड़ में छोड़ दिया। (MP News)