Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

महिला ने भाजपा नेता पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने बताया बेकसूर, नहीं दर्ज किया केस

MP News: भिण्ड की नई आबादी में महिला ने अपने घर बंटवारे विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि सेन पर मारपीट का आरोप लगाया। तीन देवरों पर FIR दर्ज।

less than 1 minute read

भिंड

image

Akash Dewani

Oct 09, 2025

Woman alleged assault by BJP leader bhind mp news

Woman alleged assault by BJP leader bhind (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: भिण्ड शहर के नई आबादी गली नंबर दो में एक महिला ने घर बंटवारे को लेकर तीन देवर और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविसेन जैन (BJP leader Ravisen Jain) पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला अपने बेटे के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंची। पुलिस ने जांच उपरांत महिला से मारपीट करने वाले उसके तीनों देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं भाजपा नेता को लेकर पुलिस का कहना है कि वह बीच बचाव करने गए थे।

घर बटवारे को लेकर हुआ विवाद, महिला ने लगाया आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे घर में बटवारे को लेकर देवर प्रमोद जैन, बरुण और अमित से विवाद हो रहा था। प्रमोद ने फोन करके रविसेन जैन को बुला लिया। नेताजी ने उन्हें अपशब्द बोलते हुए मारपीट की। वहीं तीनों देवरों ने बेटे अंकित को रोड पर पटककर पीटा। घटना के बाद महिला अपने बेटे के साथ थाने पहुंची और उसने भाजपा नेता सहित चार लोगों पर आरोप लगाए।

भाजपा नेता बोले- आरोप झूठे, बीच बचाव करने गया था

मामले को लेकर भाजपा नेता जैन का कहा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनके ममेरे भाई की बेटी नेहा की शादी अंकित के साथ हुई है। नेहा को इन्होंने घर से निकाल दिया है। उसी सिलसिले में मैं इनके यहां गया था, जहां आपस में परिवार के लोगों का बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, जिसके कारण मीना उन पर आरोप लगाने लगी।

पुलिस बोली- नेताजी बेकसूर

महिला से मारपीट के मामले में तीन लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। भाजपा नेता बीच बचाव कराने गए थे। उन्होंने मारपीट नहीं की है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की है।- ब्रजेंद्र सिंह सेंगर, टीआई सिटी कोतवाली भिण्ड

ये भी पढ़ें

खूनी संघर्ष में बदला जमीन विवाद, खूब चले डंडे-पत्थर, रविदास समाज ने किया हंगामा
पीथमपुर
pithampur land dispute clash ravidas samaj protest sagour mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / महिला ने भाजपा नेता पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने बताया बेकसूर, नहीं दर्ज किया केस

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 14 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
भिंड

शर्मनाक, खून से लथपथ भाई के साथ आए फरियादी से SI बोला-पहले गाड़ी धो.. फिर लिखूंगा FIR

Bhind SI Shameful act:
भिंड

Breaking: मध्यप्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, पांच की मौत

CG Accident: बेमेतरा में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौके पर मौत
भिंड

अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

Road Accident
भिंड

भगवान भरोसे पढ़ाई! शिक्षक क्लास छोड़कर चुनावी ड्यूटी पर, स्कूलों में लगे ताले

bhind school closed teachers blo duty electoral rolls SIR mp news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.