महिला ने भाजपा नेता पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने बताया बेकसूर, नहीं दर्ज किया केस

MP News: भिण्ड शहर के नई आबादी गली नंबर दो में एक महिला ने घर बंटवारे को लेकर तीन देवर और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविसेन जैन (BJP leader Ravisen Jain) पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला अपने बेटे के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंची। पुलिस ने जांच उपरांत महिला से मारपीट करने वाले उसके तीनों देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं भाजपा नेता को लेकर पुलिस का कहना है कि वह बीच बचाव करने गए थे।