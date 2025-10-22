Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

Ladli Behna Yojana - मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं, युवतियों को एक बार फिर राशि मिलेगी। भाईदूज के मौके पर उन्हें 318 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। राज्य सरकार पर्व की भेंट के रूप में यह राशि उनके बैंक खातों में डालेगी। सीएम मोहन यादव 1.27 करोड़ बहनों को यह राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर और विधायक व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल भी उपस्थित रहेंगे।