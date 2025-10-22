Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 22, 2025

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj

318 crore rupees gift for Ladli Behna in MP on Bhai Dooj (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Ladli Behna Yojana - मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं, युवतियों को एक बार फिर राशि मिलेगी। भाईदूज के मौके पर उन्हें 318 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। राज्य सरकार पर्व की भेंट के रूप में यह राशि उनके बैंक खातों में डालेगी। सीएम मोहन यादव 1.27 करोड़ बहनों को यह राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां लाड़ली बहनों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर और विधायक व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को भाईदूज के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले भाईदूज कार्यक्रम के संबंध में लाड़ली बहनों के लिए संदेश भी जारी ​किया। उन्होंने कहा कि भाईदूज का पर्व भारतीय संस्कृति में प्रेम, स्नेह और जिम्मेदारी का प्रतीक है। भाई अपनी बहन के सुख-दुख, सुरक्षा और सम्मान का वचन निभाता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुभद्रा का रिश्ता भाई-बहन के प्रेम और संरक्षण की सबसे सुंदर मिसाल है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने हर परिस्थिति में बहन सुभद्रा की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा, उसी भावना से हमारी सरकार भी प्रदेश की हर लाड़ली बहन के सुख, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की साथी है। हमारे लिए बहनों की खुशी, उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास सर्वोपरि है।

कुल 318 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भाईदूज पर लाड़ली बहना योजना में बहनों को 250 रुपए की भेंट राशि देने का वादा पूरा किया जा रहा है। उन्होेंने नवंबर से लाड़ली बहना योजना में 1500 रुपए देने का वादा भी दोहराया। 23 अक्टूबर को 1.27 करोड़ बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए के हिसाब से कुल 318 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले रक्षाबंधन पर भी लाड़ली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई थी।

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत अब तक 44917.92 करोड़ रूपए की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के प्रति स्नेह और सम्मान का जीवंत उदाहरण बताया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 09:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Ladli Behna Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों को 318 करोड़ की सौगात, बैंक खातों में आएगी भाईदूज की भेंट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी को एक और वंदेभारत की सौगात, आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी ट्रेन

Vande Bharat Express will connect half a dozen major cities
भोपाल

एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 21 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Ladli Behena Yojana – एमपी की लाड़ली बहनों के लिए मांगी बड़ी सौगात, पूर्व सीएम ने सरकार से की यह मांग

Ladli Behena Yojana
समाचार

‘Wildlife’ बचाने तांत्रिक बने, कभी अपराधियों से लड़ी जंग, महिला वनकर्मियों की हैरतअंगेज-चौंकाने वाली कहानियां

Wildlife ke asli hero patrika special real life challenges interesting stories
Patrika Special News

एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, जीतू पटवारी बोले… दिवाली पर किसान निराश, लगाया आरोप

jitu patwari
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.