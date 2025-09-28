एमपी के 69 साल के वरिष्ठ मंत्री बोले, मेरी तो उम्र और बढ़ रही है…

Patrika LogoSwitch to English

एमपी के 69 साल के वरिष्ठ मंत्री बोले, मेरी तो उम्र और बढ़ रही है…

Kailash Vijayvargiya - मध्यप्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 28, 2025

69 year-old minister Kailash Vijayvargiya said his age is increasing

69 year-old minister Kailash Vijayvargiya said his age is increasing- (image-source-X)

Kailash Vijayvargiya - मध्यप्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है। उनके बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की खिलाफत करते हुए पार्टी ने प्रदेशभर में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किए। सभी जिला मुख्यालयों पर उनके पुतले भी फूंके। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पुतला जलाने से उनकी उम्र और बढ़ रही है…। उन्होंने धार में पत्रकारों के सवाल पर ये जवाब दिया।

राहुल गांधी पर दिए विवादास्पद बयान के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के निशाने पर हैं। उनके बयान का जोरदार विरोध किया जा रहा है। इसी गहमागहमी के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को धार पहुंचे। उन्होंने अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित ​कार्यक्रम में शिरकत की।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर लायंस चेंबर की चौथे और पांचवे मंजिल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अभिभाषक संघ की इस पहल को आत्मनिर्भर भारत के नारे से जोड़ा।

कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभिभाषक संघ ने अपना भवन स्वयं बनाकर आत्म निर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। संघ की यह पहल सराहनीय है।

धार में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान का भी जिक्र हुआ। पत्रकारों ने इस बयान को लेकर उनके विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन पर प्रतिक्रिया मांगी तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुतला जलाने से तो मेरी उम्र बढ़ रही है।

कैलाश विजयवर्गीय करीब 69 साल के

बता दें कि एमपी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करीब 69 साल के हैं। 13 मई 1956 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था।

भोपाल

28 Sept 2025 09:29 pm

एमपी के 69 साल के वरिष्ठ मंत्री बोले, मेरी तो उम्र और बढ़ रही है…

