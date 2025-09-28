एमपी के 69 साल के वरिष्ठ मंत्री बोले, मेरी तो उम्र और बढ़ रही है…

Kailash Vijayvargiya - मध्यप्रदेश में इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है। उनके बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की खिलाफत करते हुए पार्टी ने प्रदेशभर में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किए। सभी जिला मुख्यालयों पर उनके पुतले भी फूंके। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पुतला जलाने से उनकी उम्र और बढ़ रही है…। उन्होंने धार में पत्रकारों के सवाल पर ये जवाब दिया।