तेज सिरदर्द तो हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, एमपी में हर साल 8500 नए मरीज, डॉक्टर्स ने चेताया

Brain Tumor Symtoms- मध्यप्रदेश में ब्रेन ट्यूमर अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। आइसीएमआर की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में ब्रेन ट्यूमर का रोग तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में हर साल 4 हजार से 8500 नए ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर के मरीज सामने आ रहे हैं। राज्य की राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। यहां हर साल करीब 220 से 250 नए मरीजों की पहचान हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ सालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांचों की उपलब्धता के कारण भी मरीजों में इजाफा दिख रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह सिरदर्द और उल्टी हो तो अलर्ट हो जाएं और किसी चिकित्सक से सलाह लें। इससे रोग जल्दी पकड़ा जा सकता है।