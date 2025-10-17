Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में युवती पर ‘एसिड’ से हमला, हिरासत में संदिग्ध

MP News: इस पूरे मामले में डीसीपी विवेक सिंह के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के भोपाल शहर में शुक्रवार को युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शहर के पिपलानी थाना क्षेत्र में युवती पर एसिड फेंका गया। मेडिकल जांच में युवती के आंशिक रूप से घायल होने की पुष्टि की गई है। इस पूरे मामले में डीसीपी विवेक सिंह के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है।

ये हैं आकड़ें

बता दें कि मध्यप्रदेश में इससे पहले भी एसिड अटैक की कई घटनाएं पहले भी सामने चुकी है। एमपी में पिछले कुछ सालों में लगभग 86 से अधिक घटनाएं हुई हैं। जिनमें इंदौर शहर सबसे आगे है। यहां पर कुल 27 घटनाएं सामने आई थीं। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल का नाम आता है। यहां पर करीब 14 घटनाएं हुई हैं।

मिलती है ये सजा

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 124 (Section 124) के तहत, किसी भी महिला पर एसिड अटैक करने पर कम से कम 10 साल की कैद और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में अपराधी को भारी जुर्माना भी देना होगा, जिसका उपयोग पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह प्रावधान एसिड अटैक के अपराधों को एक विशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है।

ये भी पढ़ें

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 01:12 pm

Published on:

17 Oct 2025 12:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में युवती पर ‘एसिड’ से हमला, हिरासत में संदिग्ध

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सोयाबीन की बात करने आए थे और बोरा गेहूं का ले आए…’ पटवारी के प्रदर्शन पर शिवराज का पलटवार

भोपाल

MP Police Constable Exam: आवेदन का एक और मौका, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिर से आवेदन स्टार्ट

MP Police Constable Bharti
शिक्षा

MP Breaking: एमपी के 5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, प्रमोशन को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक

MP News Meeting on Promotion in Ministry CS Anurag Jain
भोपाल

MP Weather: क्या है ला लीना… एमपी में सर्दी की जल्दी एंट्री, IMD ने बताई वजह

MP Weather
भोपाल

आ गई शार्टेज, नहीं मिलेंगी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.