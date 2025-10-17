भोपाल में युवती पर ‘एसिड’ से हमला, हिरासत में संदिग्ध

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News:एमपी के भोपाल शहर में शुक्रवार को युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शहर के पिपलानी थाना क्षेत्र में युवती पर एसिड फेंका गया। मेडिकल जांच में युवती के आंशिक रूप से घायल होने की पुष्टि की गई है। इस पूरे मामले में डीसीपी विवेक सिंह के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में इससे पहले भी एसिड अटैक की कई घटनाएं पहले भी सामने चुकी है। एमपी में पिछले कुछ सालों में लगभग 86 से अधिक घटनाएं हुई हैं। जिनमें इंदौर शहर सबसे आगे है। यहां पर कुल 27 घटनाएं सामने आई थीं। दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल का नाम आता है। यहां पर करीब 14 घटनाएं हुई हैं।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 124 (Section 124) के तहत, किसी भी महिला पर एसिड अटैक करने पर कम से कम 10 साल की कैद और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में अपराधी को भारी जुर्माना भी देना होगा, जिसका उपयोग पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह प्रावधान एसिड अटैक के अपराधों को एक विशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है।
