भोपाल में युवती पर ‘एसिड’ से हमला, हिरासत में संदिग्ध

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 124 (Section 124) के तहत, किसी भी महिला पर एसिड अटैक करने पर कम से कम 10 साल की कैद और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस अपराध में अपराधी को भारी जुर्माना भी देना होगा, जिसका उपयोग पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह प्रावधान एसिड अटैक के अपराधों को एक विशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है।