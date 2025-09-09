LPG सिलेंडर में पता लग सकेगा कितनी बची है गैस…? नहीं होगा रिसाव

सिलेंडर में गैस रिसाव बड़ी दिक्कत है। ये रेगुलेटर से ही होता है। कई बार इससे सिलेंडर में विस्फोट की स्थिति बनती है। सुरक्षा बदलाव से अब ये घटेगी। इस साल 2025 में अब तक 17 दुर्घटनाएं सिलेंडर फटने की हुई। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की बात करें तो अक्टूबर 2024 में कोलार में हुई। दो महिलाएं बुरी तरह झुलसी थी। जुलाई 2024 में शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक दुकान में धमाका हुआ। दुकानदार समेत आसपास लोग जख्मी हुए। मार्च 2024 में बाणगंगा में सिलेंडर में विस्फोट हुआ था।