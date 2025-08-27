अब ब्रेन ब्लीडिंग से नहीं होगी मौत, AIIMS में 2 मिनट में मिलेगा रक्तस्राव या सूजन का इलाज

Good News: सड़क हादसा हो या गंभीर चोट, सबसे बड़ा खतरा मस्तिष्क में होने वाला रक्तस्राव (ब्रेन ब्लीडिंग) है। अक्सर समय पर पहचान न होने से मरीज की जान तक चली जाती है। अब इस खतरे से निपटने के लिए क्रांतिकारी उपकरण बनाया गया है। एम्स भोपाल और देश के कई प्रमुख संस्थानों के इंजीनियरों ने मिलकर 'सेरेबो' नामक उपकरण विकसित किया है। यह महज दो मिनट में दिमाग के अंदर रक्तस्राव या सूजन का पता लगा सकता है। उपकरण पूरी तरह पोर्टेबल और नॉन- इनवेसिव (बिना चीरा लगाए) है। इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जांच के परिणाम तीन रंगों हरा, पीला और लाल में आते हैं। इन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है।