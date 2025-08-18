एमपी में डिफेंडर गाड़ी लेकर बनाया जिलाध्यक्ष, कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद चालू हुआ बवाल अभी तक जारी है। असंतुष्ट नेता और उनके समर्थक मुखर होते जा रहे हैं। कई जिलों में प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन तक किए गए हैं, सोशल मीडिया में विरोध किया जा रहा है, कई नेता इस्तीफा तक दे चुके हैं। इसी कड़ी में एक वरिष्ठ नेता ने सनसनीखेज आरोप लगाया। राजधानी भोपाल से जिलाध्यक्ष के दावेदार रहे कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा है कि डिफेंडर गाड़ी देने पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने 2-3 दिनों में सबूतों के साथ मीडिया के समक्ष आने की भी बात कही है। उन्होंने सोमवार को गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया।
मध्यप्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को लेकर बवाल लगातार जारी है। पद नहीं मिलने से निराश कई दावेदारों ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। गुना, डिंडोरी, देवास, इंदौर, बुरहानपुर जैसे जिलों में नेताओं ने पार्टी और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है।
बढ़ते विरोध के बाद कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश में हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह कहकर असंतुष्टों को शांत करने की कोशिश की है कि जिलाध्यक्षों का चयन AICC के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आगामी समय में एडजस्ट करने का भरोसा दिलाते हुए नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भोपाल के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने जिलाध्यक्षों के चयन पर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट करने पर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी से जुड़े नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा - भोपाल जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और संजीव सक्सेना बीजेपी से जुड़े हैं। बीजेपी के स्लीपर सेल को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी के ही नेताओं ने बताया कि डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट करने पर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मोनू सक्सेना ने 2-3 दिनों में सबूतों के साथ मीडिया के सामने आने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेश पचौरी बीजेपी में जा चुके हैं पर उनके लोगों को आज भी कांग्रेस में पद दिए जा रहे हैं। मोनू सक्सेना का कहना है कि राहुल गांधी को खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग करेंगे।