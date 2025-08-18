एमपी में डिफेंडर गाड़ी लेकर बनाया जिलाध्यक्ष, कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप

MP Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद चालू हुआ बवाल अभी तक जारी है। असंतुष्ट नेता और उनके समर्थक मुखर होते जा रहे हैं। कई जिलों में प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन तक किए गए हैं, सोशल मीडिया में विरोध किया जा रहा है, कई नेता इस्तीफा तक दे चुके हैं। इसी कड़ी में एक वरिष्ठ नेता ने सनसनीखेज आरोप लगाया। राजधानी भोपाल से जिलाध्यक्ष के दावेदार रहे कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना ने कहा है कि डिफेंडर गाड़ी देने पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने 2-3 दिनों में सबूतों के साथ मीडिया के समक्ष आने की भी बात कही है। उन्होंने सोमवार को गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया।