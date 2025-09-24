एमपी में अधिकारी-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर बंद होगा भत्ता, मोबाइल ऑफ रहने पर भी सख्ती

Allowance - मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को मुख्यालयों पर ही रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। ऐसा नहीं किए जाने पर प्रबंधन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। खासतौर पर प्रदेश की बिजली कंपनियां अधिकारी, कर्मचारियों के मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश पर सख्ती से अमल चाहती हैं। अधिकारियों का मानना है कि उपभोक्‍ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था के लिए यह जरूरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तो अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने और 24X7 दिवस अपने मोबाइल फोन चालू रखने के बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। कंपनी का कहना है कि बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों के लिए साफ कह दिया गया है कि उल्लंघन पाए जाने पर उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।