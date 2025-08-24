Ladli Behna Yojana – एमपी में लाड़ली बहना योजना की राशि रोकी, वजह भी नहीं बता पा रहे अधिकारी

Ladli Behna Yojana- मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना सुर्खियों में बनी हुई है। एक ओर जहां योजना के संबंध में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान का सत्ताधारी बीजेपी विरोध कर रही है वहीं दूसरी ओर पोर्टल से हजारों महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। राजगढ़ में ही अभी तक 10 हजार महिलाओं के नाम कट चुके हैं पर नए नाम जोड़ने के लिए पंजीयन शुरु नहीं किया गया है। महिलाएं अपनी राशि के लिए परेशान हो रहीं हैं। इधर विदिशा जिले में भी लाड़ली बहना योजना में बड़ी गफलत सामने आई है। यहां हजारों महिलाओं की योजना की राशि रोकी गई है। लाड़ली बहना योजना की इन पात्र महिलाओं की दो माह की राशि रुकी पड़ी है। खास बात यह है कि विभागीय अधिकारी राशि रोके जाने की वजह भी नहीं बता पा रहे हैं।