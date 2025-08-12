आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp पर दिखेगा बैलेंस, सीएम देंगे सौगात

Ask Ayushman Chatboard Launches today: एमपी के आयुष्मान हितग्राहियों के लिए चैटबोट सुविधा आज मंगलवार को शुरू होगी। यह सातों दिन 24 घंटे काम करेगी। कार्डधारक मोबाइल पर देख सकेंगे कि वॉलेट में कितनी राशि है।
आस्क आयुष्मान चैटबोट सुविधा का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। पीपीपी मॉडल पर बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एमओयू होंगे।
● आयुष्मान वॉलेट में उपलब्ध पांच लाख में से कितना बैलेंस।
● उनके आसपास कौन सा नजदीकी अस्पताल।
● आयुष्मान कार्डधारियों के लिए इलाज की सुविधाएं।