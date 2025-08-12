आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp पर दिखेगा बैलेंस, सीएम देंगे सौगात

Ask Ayushman Chatboard Launches today: एमपी के आयुष्मान हितग्राहियों के लिए चैटबोट सुविधा आज मंगलवार को शुरू होगी। यह सातों दिन 24 घंटे काम करेगी। कार्डधारक मोबाइल पर देख सकेंगे कि वॉलेट में कितनी राशि है।