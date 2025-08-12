12 अगस्त 2025,

भोपाल

आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp पर दिखेगा बैलेंस, सीएम देंगे सौगात

Ask Ayushman Chatbot: मध्य प्रदेश के लाखों आयुष्मान कार्डधारकों को सीएम थोड़ी देर में देंगे सौगात, रविन्द्र भवन भोपाल में करेंगे नई सुविधा का शुभारंभ...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 12, 2025

CM Mohan yadav
CM Mohan yadav (फोटो सोर्स : CM Mohan Yadav 'X')

Ask Ayushman Chatboard Launches today: एमपी के आयुष्मान हितग्राहियों के लिए चैटबोट सुविधा आज मंगलवार को शुरू होगी। यह सातों दिन 24 घंटे काम करेगी। कार्डधारक मोबाइल पर देख सकेंगे कि वॉलेट में कितनी राशि है।

सीएम करेंगे शुभारंभ

आस्क आयुष्मान चैटबोट सुविधा का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे। पीपीपी मॉडल पर बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एमओयू होंगे।

यह देख सकेंगे

● आयुष्मान वॉलेट में उपलब्ध पांच लाख में से कितना बैलेंस।

● उनके आसपास कौन सा नजदीकी अस्पताल।

● आयुष्मान कार्डधारियों के लिए इलाज की सुविधाएं।

mp news

Updated on:

12 Aug 2025 08:34 am

Published on:

12 Aug 2025 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आयुष्मान कार्डधारकों के लिए खुशखबरी! अब Whatsapp पर दिखेगा बैलेंस, सीएम देंगे सौगात

