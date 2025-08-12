Bhopal Flight: राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, देखें लिस्ट

Bhopal Flight: अक्टूबर यानी विंटर शेड्यूल(Winter Schedule) में राजधानी भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने-जाने की अलग व्यवस्था होगी। यात्री एयरपोर्ट के प्रथम तल से टर्मिनल भवन में जा सकेंगे और निचले तल से बाहर निकल सकेंगे। इसके साथ ही 25 अक्टूबर से अलग-अलग शहरों के लिए कई उड़ानें भी मिलेंगी। डिजी यात्रा की सुविधा भी अक्टूबर में मिलने लगेगी। टर्मिनल पर भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।