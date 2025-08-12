12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Bhopal Flight: राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, देखें लिस्ट

Bhopal Flight: विंटर सीजन में राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल के साथ रीजनल कनेक्टिविटी भी मिलने जा रही है। भोपाल से करीब 13 शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरु होगी।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 12, 2025

Bhopal News Raja Bhoj International Airport winter schedule flight
Raja Bhoj International Airport winter schedule flight (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Bhopal Flight: अक्टूबर यानी विंटर शेड्यूल(Winter Schedule) में राजधानी भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने-जाने की अलग व्यवस्था होगी। यात्री एयरपोर्ट के प्रथम तल से टर्मिनल भवन में जा सकेंगे और निचले तल से बाहर निकल सकेंगे। इसके साथ ही 25 अक्टूबर से अलग-अलग शहरों के लिए कई उड़ानें भी मिलेंगी। डिजी यात्रा की सुविधा भी अक्टूबर में मिलने लगेगी। टर्मिनल पर भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

क्या है डिजी यात्रा

डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस सुविधा से यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होती है। इससे कागजी दस्तावेजों की मेन्युअल जांच नहीं होती। प्रवेश प्रक्रिया तेज और सुगम होती है।

ये भी पढ़ें

रीवा में शामिल होंगे मैहर के 6 गांव, ‘मुकुंदपुर’ पर विरोध तेज
सतना
6 villages of Maihar will be merge in Rewa

इससे समय बचता है

● 13 शहरों से एयर कनेक्टिविटी

● 21 अक्टूबर से शुरू होगा विंटर शेड्यूल

● 60 उड़ानों का प्रतिदिन होगा मूवमेंट

● 21 उड़ानें कुल होंगी इंडिगो एयरलाइंस की

● 4 उड़ानें नियमित रूप से होंगी एअर इंडिया की

● 3 उड़ानें होंगी एअर इंडिया एक्सप्रेस की

● 2 उड़ानें होंगी लाईबिग की

कहां के लिए कितनी उड़ानें

  • 8 उड़ाने-दिल्ली
  • 4 उड़ाने-बेंगलूरु
  • 3 उड़ाने-मुंबई
  • 3 उड़ाने-पुणे
  • 2 उड़ाने-हैदराबाद
  • 1-1 उड़ाने-अहमदाबाद, गोवा, दतिया, रीवा, रायपुर और कोलकाता

ये सुविधाएं मिलेंगी

● अराइवल डिपार्चर अलग-अलग लोर पर, 3000 होगी क्षमता

● 3000 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता हो जाएगी

● अभी एयरपोर्ट पर एक समय में करीब 800 यात्रियों की क्षमता

भोपाल एयरपोर्ट पर नयी सुविधाएं 25 अक्टूबर से पहले शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को डिजी यात्रा की बड़ी सुविधा मिलने लगेगी।-रामजी अवस्थी, डायरेक्टर एयरपोर्ट

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगे 19 ब्रिज, मिली मंजूरी, देखें पूरी लिस्ट
उज्जैन
19 bridges to be built in MP ujjain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Flight: राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.