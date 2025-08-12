Bhopal Flight: राजाभोज एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी, देखें लिस्ट

Bhopal Flight: अक्टूबर यानी विंटर शेड्यूल(Winter Schedule) में राजधानी भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने-जाने की अलग व्यवस्था होगी। यात्री एयरपोर्ट के प्रथम तल से टर्मिनल भवन में जा सकेंगे और निचले तल से बाहर निकल सकेंगे। इसके साथ ही 25 अक्टूबर से अलग-अलग शहरों के लिए कई उड़ानें भी मिलेंगी। डिजी यात्रा की सुविधा भी अक्टूबर में मिलने लगेगी। टर्मिनल पर भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस सुविधा से यात्रियों की पहचान उनके चेहरे से होती है। इससे कागजी दस्तावेजों की मेन्युअल जांच नहीं होती। प्रवेश प्रक्रिया तेज और सुगम होती है।
● 13 शहरों से एयर कनेक्टिविटी
● 21 अक्टूबर से शुरू होगा विंटर शेड्यूल
● 60 उड़ानों का प्रतिदिन होगा मूवमेंट
● 21 उड़ानें कुल होंगी इंडिगो एयरलाइंस की
● 4 उड़ानें नियमित रूप से होंगी एअर इंडिया की
● 3 उड़ानें होंगी एअर इंडिया एक्सप्रेस की
● 2 उड़ानें होंगी लाईबिग की
● अराइवल डिपार्चर अलग-अलग लोर पर, 3000 होगी क्षमता
● 3000 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता हो जाएगी
● अभी एयरपोर्ट पर एक समय में करीब 800 यात्रियों की क्षमता
भोपाल एयरपोर्ट पर नयी सुविधाएं 25 अक्टूबर से पहले शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को डिजी यात्रा की बड़ी सुविधा मिलने लगेगी।-रामजी अवस्थी, डायरेक्टर एयरपोर्ट