बड़ी खबर: Bhopal IT Raid में मिले अहम दस्तावेज, देशभर में छापामारी, आज भी जांच जारी

Bhopal Income Tax Raid Update: आयकर विभाग ने मंगलवार की सुबह भोपाल में मेडिकल उपकरण सप्लायर (Medical Equipment Supplier) और अस्पतालों में सर्विस देने वाले साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और संचालक के ठिकानों सहित उनसे जुड़े लोगों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। इंदौर, मुंबई में भी कार्रवाई की गई। सुबह करीब पांच बजे से शुरू हुई कार्रवाई में विभाग को पहले दिन कई अहम दस्तावेज, कच्चे बिल भी मिले। आशंका है कि इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है।
टीम ने कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी और सहयोगियों से पूछताछ की। इसी दौरान टीम भोपाल के लालघाटी में पंचवटी पार्क क्षेत्र में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों के व्यापारी राजेश गुप्ता (Rajesh Gupta)के निवास पर भी पहुंची। राजधानी भोपाल के गौतम नगर में साइंस हाउस कंपनी का ऑफिस है। पहले दिन छापे में क्या-क्या मिला, विभाग ने अभी खुलासा नहीं किया। वहीं आज सुबह से ही IT की टीम फिर से दस्तावेजों की जांच में जुट गई है।
डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जून 2024 में गिरफ्तार किया था। आरोप है, जितेंद्र ने भाई शैलेंद्र के साथ मिलकर अनूपपुर जिले में दवाओं, मेडिकल उपकरणों की सप्लाई में मनमानी कीमत वसूलकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था।
साइंस हाउस के कर्ताधर्ता जितेंद्र ने कई कंपनियां बना रखी हैं। बताते हैं, सहयोगियों के रूप में रोहित गुप्ता, दिनेश बारोलिया, शिखा राजोरिया के नाम भी सामने आ रहे हैं। कंपनी देश में मेडिकल उपकरण सप्लाई करती है।