भोपाल

बड़ी खबर: Bhopal IT Raid में मिले अहम दस्तावेज, देशभर में छापामारी, आज भी जांच जारी

Bhopal Income Tax Raid: साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राजेश गुप्ता के साथ ही कंपनी डायरेक्टर और सहयोगियों के यहां हुई कार्रवाई, करोड़ों की टैक्स चोरी मामले में देशव्यापी छापामारी

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 03, 2025

Bhopal Income Tax Raid
Bhopal Income Tax Raid: भोपाल, इंदौर समेत मुंबई में IT की रेड, राजेश गुप्ता का भोपाल स्थित साइंस हाउस ग्रुप ऑफिस.

Bhopal Income Tax Raid Update: आयकर विभाग ने मंगलवार की सुबह भोपाल में मेडिकल उपकरण सप्लायर (Medical Equipment Supplier) और अस्पतालों में सर्विस देने वाले साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और संचालक के ठिकानों सहित उनसे जुड़े लोगों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। इंदौर, मुंबई में भी कार्रवाई की गई। सुबह करीब पांच बजे से शुरू हुई कार्रवाई में विभाग को पहले दिन कई अहम दस्तावेज, कच्चे बिल भी मिले। आशंका है कि इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है।

टीम ने कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी और सहयोगियों से पूछताछ की। इसी दौरान टीम भोपाल के लालघाटी में पंचवटी पार्क क्षेत्र में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों के व्यापारी राजेश गुप्ता (Rajesh Gupta)के निवास पर भी पहुंची। राजधानी भोपाल के गौतम नगर में साइंस हाउस कंपनी का ऑफिस है। पहले दिन छापे में क्या-क्या मिला, विभाग ने अभी खुलासा नहीं किया। वहीं आज सुबह से ही IT की टीम फिर से दस्तावेजों की जांच में जुट गई है।

सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी के तीन लाख शिक्षक नये नियम के दायरे में
भोपाल
Big News MP Teachers

बीते साल अरेस्ट हो चुका है संचालक

डायरेक्टर जितेंद्र तिवारी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जून 2024 में गिरफ्तार किया था। आरोप है, जितेंद्र ने भाई शैलेंद्र के साथ मिलकर अनूपपुर जिले में दवाओं, मेडिकल उपकरणों की सप्लाई में मनमानी कीमत वसूलकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था।

मेडिकल उपकरणों का बड़ा काम

साइंस हाउस के कर्ताधर्ता जितेंद्र ने कई कंपनियां बना रखी हैं। बताते हैं, सहयोगियों के रूप में रोहित गुप्ता, दिनेश बारोलिया, शिखा राजोरिया के नाम भी सामने आ रहे हैं। कंपनी देश में मेडिकल उपकरण सप्लाई करती है।

बिग ब्रेकिंग: आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल इक्विपमेंट कारोबारी समेत 6 ठिकानों पर RAID
भोपाल
Bhopal Income Tax Raid (Photo: Patrika)

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

03 Sept 2025 09:35 am

03 Sept 2025 08:54 am

