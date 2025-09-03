बड़ी खबर: Bhopal IT Raid में मिले अहम दस्तावेज, देशभर में छापामारी, आज भी जांच जारी

Bhopal Income Tax Raid Update: आयकर विभाग ने मंगलवार की सुबह भोपाल में मेडिकल उपकरण सप्लायर (Medical Equipment Supplier) और अस्पतालों में सर्विस देने वाले साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड और संचालक के ठिकानों सहित उनसे जुड़े लोगों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। इंदौर, मुंबई में भी कार्रवाई की गई। सुबह करीब पांच बजे से शुरू हुई कार्रवाई में विभाग को पहले दिन कई अहम दस्तावेज, कच्चे बिल भी मिले। आशंका है कि इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है।