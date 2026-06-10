मेहमान बुलाए तो लगेगा कचरा टैक्स! पानी का भी देना होगा पैसा, भोपाल में नया मॉडल लागू

Bhopal Municipal Corporation - भोपाल निवासियों के लिए खास खबर है। यदि आपके घर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें 100 लोगों से ज्यादा मेहमान आने की संभावना है तो इसकी सूचना सबसे पहले भोपाल नगर निगम को देना होगी। कार्यक्रम खत्म होने के दूसरे दिन उत्पन्न होने वाले कचरे को उठाने के बदले आपको 2100 से 2700 रुपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क नगर निगम के खाते में जमा करनी होगी। मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, होटल के मामले में ये शुल्क परिसर स्वामी से वसूल किया जाएगा। निजी और व्यवसायिक आयोजन का कचरा कलेक्शन करने के मामले में नगर निगम ने भोपाल शहर में बल्क वेस्ट जनरेटर स्वच्छ भारत मिशन मॉडल 2026 को लागू कर दिया है।