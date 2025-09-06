भोपाल में पहली बार बाघ ने किया इंसान पर हमला, यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलते छात्र पर अटैक

ये सनसनीखेज हादसा गुरुवार 06 सितंबर देर रात का बताया जा रहा है। यहां छात्र मोहम्मद बोरा अपने दो दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के पास टहल रहा था। अचानक झाड़ियों से एक बाघ निकलकर आया और उसने मोहम्मद बोरा पर हमला कर दिया। झपट्टा मारने से छात्र के पैर में नाखून लग गए, जिससे एक इंच गहरा घाव बन गया। शोर और दोस्तों के हस्तक्षेप से टाइगर भागकर झाड़ियों में छिप गया। इधर, सभी दोस्त घायल छात्र को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जरूरी उपचार के बाद उसे अगले दिन छुट्टी दे दी गई।