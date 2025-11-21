एमपी के युवा नेता को किया गिरफ़्तार, राज्य के बड़े कांग्रेस नेता भड़के

Big Congress leaders angry over the arrest of MP youth leader Manjit Ghoshi- image X
Manjeet- मध्यप्रदेश के एक युवा नेता को गिरफ़्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की विचारधारा की आवाज़ बने मंजीत घोषी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इसपर प्रदेशभर के कांग्रेसी भड़क उठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंजीत घोषी की गिरफ़्तार की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता के मद में बीजेपी अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट रही है। पार्टी नेताओं ने भाजपा और निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का हरेक कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करेगा। सत्ताधारी बीजेपी का कोई ज़ुल्म हमें रोक नहीं पाएगा।
मप्र NSUI के नेता के रूप कुछ माह पूर्व राहुल गांधी से ख़ास मुलाक़ात के कारण मंजीत घोषी सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर राहुल गांधी से करीब 4 घंटे की गहन चर्चा की थी। मंजीत घोषी, सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहते हैं और मध्यप्रदेश के किसानों, दलितों तथा बेरोजगारी के संबंध में आवाज़ उठाते रहते हैं।
वोट चोरी का मुद्दा उठाने पर मंजीत घोषी @ghoshi_manjeet के ख़िलाफ़ पहले दिल्ली और राजस्थान में एफ़आइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर के कांग्रेस के इस युवा नेता की गिरफ़्तारी पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने घोर आपत्ति जताई है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंजीत घोषी पर की गई कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि घोषी की एक ट्वीट के संदर्भ में मध्यप्रदेश व दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि वोट चोरी की बात उजागर होने से बीजेपी बौखला गई है। सरकार विपक्ष की आवाज दबाने पर उतर आई है। वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए नरसिंहपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मंजीत घोषी की हर संभव मदद करने का आग्रह किया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग