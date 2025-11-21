एमपी के युवा नेता को किया गिरफ़्तार, राज्य के बड़े कांग्रेस नेता भड़के

Manjeet- मध्यप्रदेश के एक युवा नेता को गिरफ़्तार​ किया गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की विचारधारा की आवाज़ बने मंजीत घोषी को पुलिस ने गिरफ़्तार​ किया है। इसपर प्रदेशभर के कांग्रेसी भड़क उठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंजीत घोषी की गिरफ़्तार​ की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता के मद में बीजेपी अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट रही है। पार्टी नेताओं ने भाजपा और निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का हरेक कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करेगा। सत्ताधारी बीजेपी का कोई ज़ुल्म हमें रोक नहीं पाएगा।