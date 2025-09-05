‘जन्म-मृत्यु प्रमाण’ पत्र के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, फीस भी बदली

MP News: अगर आप परिवार में किसी का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब ये प्रमाण पत्र संबंधित वार्ड कार्यालयों से 21 दिन के भीतर ही मिल जाएंगे।