एमपी में भाईजानों को गरबा में नो एंट्री, बीजेपी नेता का बड़ा बयान

Garba- मध्यप्रदेश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरु हो गई हैं। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इस बार नवरात्र 9 दिनों की बजाए 10 दिनों का होगा। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरु होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। एमपी में नवरात्र पर सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है जिसके लिए पंडालों आदि के निर्माण का काम शुरु हो चुका है। नवरात्र का सबसे प्रमुख आकर्षण गरबा होता है। प्रदेश में जगह जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच गरबा के आयोजन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भोपाल के सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसमें मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की बात कही है।
मध्यप्रदेश में इन दिनों ‘लव जिहाद’ का मुद्दा गर्म है। पिछले तीन माहोें में ऐसे अनेक केस सामने आए जिनमें हिंदू युवतियों को ब्लैकमेल कर मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई। दर्जनों आरोपियों को गिरफ़्तार भी किया जा चुका है जिनमें अनेक सफेदपोश भी शामिल हैं।
अब जबकि नवरात्र पास आ गए हैं तब लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर हावी होते दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों का शुरु से कहना रहा है कि गरबा पंडालों में आकर मुस्लिम युवक युवतियों का बरगलाते हैं। इस आधार पर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाने लगी है।
राजधानी भोपाल में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि गरबा पंडालों में भाईजानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि किसी को भी 'लव जिहाद' की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी मां, बहनों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है।
सांसद आलोक शर्मा इससे पहले मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को लेकर भी आपत्ति जता चुके हैं। वे कह चुके हैं कि मुस्लिमों को हमारी बहनों को ट्रेनिंग देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भोपाल केवल नवाबों या मुसलमानों का शहर नहीं है, बल्कि यह सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रानी कमलापति का भी है। सांसद आलोक शर्मा शहर के कई प्रतिष्ठित मुस्लिम नामों वाले संस्थानों जैसे औबेदिया स्कूल, रशीदिया स्कूल, सुल्तानिया जनाना अस्पताल और हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने की भी मांग कर चुके हैं।