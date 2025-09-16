एमपी में भाईजानों को गरबा में नो एंट्री, बीजेपी नेता का बड़ा बयान

Garba- मध्यप्रदेश में शारदीय नवरात्र की तैयारियां शुरु हो गई हैं। श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्रि उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इस बार नवरात्र 9 दिनों की बजाए 10 दिनों का होगा। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरु होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। एमपी में नवरात्र पर सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है जिसके लिए पंडालों आदि के निर्माण का काम शुरु हो चुका है। नवरात्र का सबसे प्रमुख आकर्षण गरबा होता है। प्रदेश में जगह जगह गरबा डांस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच गरबा के आयोजन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता भोपाल के सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसमें मुस्लिमों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी की बात कही है।