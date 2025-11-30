भोपाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता के निधन से पार्टी में शोक की लहर

सतीश नायक के निधन से भोपाल भाजपा में शोक की लहर है। भाजपा और संघ परिवार से जुड़े पदाधिकारियों ने नायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने सतीश नायक को एक समर्पित कार्यकर्ता, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और संगठन के सजग कर्मयोगी के रूप में याद किया है। सतीश नायक पूर्व के प्रतिनिधि थे और आज उनके परिजनों ने नम आंखों से भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विश्राम घाट पहुंचे।