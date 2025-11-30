भोपाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता के निधन से पार्टी में शोक की लहर

bjp leader satish nayak passed away
bjp leader passed away: मध्यप्रदेश के भोपाल में वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी सतीश नायक के निधन से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर है। सतीश नायक लंबे समय से भोपाल की राजनीति में सक्रिय थे और जनसेवा के कार्यों में भी अग्रणी रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित थे और वर्तमान में झरनेश्वर सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में दायित्व निभा रहे थे।
सतीश नायक के निधन की खबर सुनकर पूर्व मंत्री और भोपाल संभागीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "भाजपा भोपाल के वरिष्ठ नेता और मेरे स्नेही मित्र सतीश नायक जी के देवलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखदाई है। ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।"
सतीश नायक के निधन से भोपाल भाजपा में शोक की लहर है। भाजपा और संघ परिवार से जुड़े पदाधिकारियों ने नायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने सतीश नायक को एक समर्पित कार्यकर्ता, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और संगठन के सजग कर्मयोगी के रूप में याद किया है। सतीश नायक पूर्व के प्रतिनिधि थे और आज उनके परिजनों ने नम आंखों से भोपाल में उनका अंतिम संस्कार किया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विश्राम घाट पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग