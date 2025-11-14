Patrika LogoSwitch to English

बिहार में हार पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा

Bihar- बिहार में हार पर कांग्रेस नेतृत्व बदलने की बात, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 14, 2025

BJP State President Hemant Khandelwal's Statement on Congress's Defeat in Bihar

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बिहार में कांग्रेस की हार पर बयान

Bihar BJP- बिहार में एनडीए की रिकार्ड जीत पर एमपी में भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेशभर में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में बीजेपी कार्यालय में इस जीत का जश्न मनाया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिठाई खिलाई। प्रदेश के पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसे बिहार में सुशासन और विकास की महाविजय बताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बिहार की जनता की श्रद्धा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी की जीत पर खूब धूम मची। बिहार में एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की सीटों में जबर्दस्त इजाफे पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि पार्टी को नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए।

प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA को वहां भारी बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देता हूं।

बिहार में बीजेपी की जबर्दस्त जीत और कांग्रेस की हार पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने इस शर्मनाक हार का ठीकरा कांग्रेस नेतृत्व पर फोड़ते हुए इसमें बदलाव की जरूरत जताई। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व में विपक्ष को लगातार बड़ी हारों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा-

मेरा विपक्ष से एक ही सवाल है… उन्हें अपने आप पर एक बार विचार करना चाहिए…खासकर कांग्रेस पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए कि लगातार इतनी हारों के बाद भी उनके नेता कैसे उसका नेतृत्व कर रहे हैं…उन्हें अपना नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए…कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व में विपक्ष को लगातार बड़ी हारों का सामना करना पड़ रहा है…हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में हर दल का नेतृत्व ऐसा रहे कि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो…

Updated on:

14 Nov 2025 05:08 pm

Published on:

14 Nov 2025 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिहार में हार पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा

