बिहार में हार पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा

Bihar BJP- बिहार में एनडीए की रिकार्ड जीत पर एमपी में भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेशभर में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में बीजेपी कार्यालय में इस जीत का जश्न मनाया। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिठाई खिलाई। प्रदेश के पूर्व सीएम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसे बिहार में सुशासन और विकास की महाविजय बताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बिहार की जनता की श्रद्धा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी पार्टी की जीत पर खूब धूम मची। बिहार में एनडीए और खासतौर पर बीजेपी की सीटों में जबर्दस्त इजाफे पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि पार्टी को नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए।