बिना पूर्व सूचना के कृषि मंत्री के घर पहुंचे पटवारी, बीजेपी ने आड़े हाथों लिया

बिना पूर्व सूचना के कृषि मंत्री के घर पहुंचे पटवारी, बीजेपी ने आड़े हाथों लिया

MP BJP- एमपी में बुधवार को बड़ा राजनैतिक घटनाक्रम घटा। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी एकाएक मुखर हो उठे और कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ पैदल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे।

भोपाल

deepak deewan

Oct 15, 2025

MP BJP- एमपी में बुधवार को बड़ा राजनैतिक घटनाक्रम घटा। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी एकाएक मुखर हो उठे और कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ पैदल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। कांग्रेस ने भावांतर योजना का विरोध करते हुए किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की। कांग्रेस और किसानों का बिना किसी पूर्व सूचना के किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन को देखकर एकबारगी पुलिस भी हड़बड़ा गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी तो अपने कंधों पर गेहूं का बोरा लेकर चल रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बंगले के बाहर आए और जीतू पटवारी सहित कुछ नेताओं, किसानों को अंदर ले गए। उनसे बाकायदा बातचीत की। इस मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय मंत्री के घर जाने पर जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया।

सुबह कई किसान कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से जीतू पटवारी को अवगत कराया। किसानों की बात सुनकर वे तुंरत कार्यकर्ताओं व किसानों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंच गए। जीतू पटवारी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय मंत्री के घर जा पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है।

जीतू पटवारी का गैर जिम्मेदाराना कृत्य करार दिया

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए इसे जीतू पटवारी का गैर जिम्मेदाराना कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पूरे सम्मान के साथ पटवारी को बुलाया और उनका आदर किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज कांग्रेस नेता जीतू पटवारी द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जो किसी भी दल का जिम्मेदार नेता नहीं करेगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के वे हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री के घर पहुँच गए - सोयाबीन की बात करने निकले थे, लेकिन गेहूं लेकर पहुँच गए।

मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उन्हें बुलाया और उनका आदर किया।

राजनीतिक सुर्खियों के लिए स्वांग रच रहे

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल राजनीतिक सुर्खियों के लिए स्वांग रच रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-

भाजपा की मोदी–मोहन सरकार में अन्नदाता सर्वोपरि!!!

किसान भाजपा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
मोदी–मोहन सरकार सदैव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील और समर्पित रही है।

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी केवल राजनीतिक सुर्खियों के लिए स्वांग रच रहे हैं…
वे बिना किसी पूर्व सूचना के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर पहुंचे — और जैसे ही शिवराज जी को जानकारी मिली, वे स्वयं बाहर आए, किसानों से मिले और उन्हें घर के अंदर बुलाकर उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं।

दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि जीतू पटवारी जी किसानों को बाहर छोड़कर स्वयं अंदर चले गए और केवल कैमरों के सामने प्रदर्शन करने में व्यस्त रहे।
उनका पूरा सेटअप पहले से तैयार था — कुर्ते पर तीन-चार माइक, साथ में पीआर टीम, कैमरे और वीडियो शूटिंग — सब सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरने के लिए व्यवस्थित था।

भाजपा का नेतृत्व सदैव किसान हितैषी और संवेदनशील रहा है,
जबकि कांग्रेस केवल दिखावे और प्रचार की राजनीति में लिप्त है।

