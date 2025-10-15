बिना पूर्व सूचना के कृषि मंत्री के घर पहुंचे पटवारी, बीजेपी ने आड़े हाथों लिया

MP BJP- एमपी में बुधवार को बड़ा राजनैतिक घटनाक्रम घटा। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी एकाएक मुखर हो उठे और कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ पैदल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर जा पहुंचे। कांग्रेस ने भावांतर योजना का विरोध करते हुए किसानों को सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग की। कांग्रेस और किसानों का बिना किसी पूर्व सूचना के किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन को देखकर एकबारगी पुलिस भी हड़बड़ा गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी तो अपने कंधों पर गेहूं का बोरा लेकर चल रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बंगले के बाहर आए और जीतू पटवारी सहित कुछ नेताओं, किसानों को अंदर ले गए। उनसे बाकायदा बातचीत की। इस मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय मंत्री के घर जाने पर जीतू पटवारी को आड़े हाथों लिया।