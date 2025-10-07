एमपी में बढ़ता जा रहा जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

Chhindwara- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सिरप पीने से किडनी फेल होने के कारण छिंदवाड़ा की एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया। तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कोल्ड्रिफ से हुई बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। इस बीच एमपी और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों का केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। देश की शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने के निर्देश देने की अपील की गई है।