Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बढ़ता जा रहा जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

Chhindwara- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सिरप पीने से किडनी फेल होने के कारण छिंदवाड़ा की एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 07, 2025

Case of children dying from poisonous syrup in MP reaches the Supreme Court

Case of children dying from poisonous syrup in MP reaches the Supreme Court

Chhindwara- एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सिरप पीने से किडनी फेल होने के कारण छिंदवाड़ा की एक और बच्ची ने दम तोड़ दिया। तामिया के जूनापानी गांव की डेढ़ साल की बच्ची धानी डेहरिया की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ प्रदेश में कोल्ड्रिफ से हुई बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। इस बीच एमपी और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों का केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। देश की शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने के निर्देश देने की अपील की गई है।

छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से मृत बच्चों की संख्या अब 15 हो गई है। सोमवार रात को नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती धानी की मौत हो गई। उसे 26 सितंबर को भर्ती कराया गया था। धानी के पिता नवीन डेहरिया ने बताया कि परासिया के डॉ. प्रवीण सोनी ने ही उसका इलाज किया था। उसे भी कोल्ड्रिफ सिरप दिया गया था। धानी की मौत के साथ ही
प्रदेश में जहरीले सिरप से मृत बच्चों की कुल संख्या 17 पर पहुंच गई है।

करीब डेढ़ दर्जन बच्चों की मौत से पूरे राज्य में हाहाकार सा मचा है। मामले की जांच के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने चार जिलों के 4 ड्रग इंस्पेक्टरों को मिलाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। राज्य सरकार प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा चुकी है जबकि सीएम डॉ. मोहन यादव ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को भी सस्पेंड कर दिया है।

बच्चों की मौतों का केस अब सुप्रीम कोर्ट में

जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों का केस अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। एक अधिवक्ता विशाल तिवारी ने
जनहित याचिका लगाई है। उन्होंने मध्यप्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के मामले की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को ड्रग रिकॉल पॉलिसी और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश देने को भी कहा गया है। देशभर में दवाओं में डाय एथिलिन ग्लायकॉल (DEG) और एथिलिन ग्लायकॉल (EG) की जांच कराने तथा आरोपी कंपनी की सभी दवाओं पर बैन लगाने की मांग भी की है।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को बड़ी राहत, सीएम कल देंगे फसल का मुआवजा, सीधे बैंक खातों में आएगी राशि
मंदसौर
CM Mohan Yadav will deposit compensation funds into farmers' bank accounts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बढ़ता जा रहा जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस की खैर नहीं…बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान, PHQ में भी नो एंट्री

mp news
भोपाल

पाकिस्तान जाएगी एमपी के इतिहासविदों और विद्यार्थियों की टीम, ये है वजह

Madhya Pradesh news
भोपाल

एमपी में बिजली कंपनियों का खेल, बढ़ाकर दे रहे बिल, गलत बिलिंग का हुआ खुलासा

Electricity Bill
भोपाल

रात 10 बजे बाद घरों से बाहर नहीं जाना चाहतीं 80% महिलाएं, Night Culture पर क्या बोलीं…

Bhopal City
भोपाल

चांदी के बोलने वाले सिक्के की डिमांड हाई, जानें 5 से 100 ग्राम तक के सिक्कों का भाव

Gold Silver Rate Today
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.