Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Census of India : एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार की तैयारी शुरू

Census of India : 2021 के बजाय साल 2027 में शुरू होने वाली इस जनगणना का काम प्रदेशभर में दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवर कमेटी गठित की है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 27, 2025

Census of India
एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना (Photo Source- Patrika)

Census of India : मध्य प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है। 2021 के बजाय साल 2027 में शुरू होने वाली इस जनगणना का काम प्रदेशभर में दो चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवर कमेटी गठित की है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को इससे जुड़ी ट्रेनिंग देगी।

साल 2027 जनगणना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियों शुरू कर दी है। प्रदेश में दो चरणों में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6 एसीएस और 3 पीएस और 15 अधिकारियों की स्टेट लेवल कमेटी बनाई है। मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी की धरती से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना, ‘भारत आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार…’
इंदौर
Ran Samvad 2025

लॉकडाउन के चलते नहीं हुई 2021 जनगणना

गौरतलब है कि, कोरोना काल के चलते लगे लॉकडाउन के कारण हर 10 साल में होने वाली जनगणना का काम साल 2021 में रोक दिया गया था। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने साल 2027 में जनगणना का काम संपन्न करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में भी ये काम दो चरणों में संपन्न किया जाएगा।

एमपी में इस तरह पूरी होगी 2027 जनगणना

रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में दो चरणों में साल 2027 की जनगणना का काम पूरा होगा। प्रदेश में पहले चरण की जनगणना साल 2026 में शुरू होगी। इसमें मकानों की संख्या की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। स्टेट लेवल कमेटी को कुल 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं, दूसरे चरण में प्रदेश में 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार होगी। प्रदेश में जनगणना के लिए विभाग मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि, साल के अंतिम महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को जनगणना को लेकर ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी।

ये भी पढ़ें

आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद
कटनी
Katni News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Census of India : एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार की तैयारी शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.