Census of India : एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार की तैयारी शुरू

रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में दो चरणों में साल 2027 की जनगणना का काम पूरा होगा। प्रदेश में पहले चरण की जनगणना साल 2026 में शुरू होगी। इसमें मकानों की संख्या की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। स्टेट लेवल कमेटी को कुल 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं, दूसरे चरण में प्रदेश में 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार होगी। प्रदेश में जनगणना के लिए विभाग मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि, साल के अंतिम महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को जनगणना को लेकर ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी।