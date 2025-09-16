कुख्यात मछली परिवार पर और कसा शिकंजा, यासीन व शाहबर के खिलाफ चार्जशीट पेश

Machli Gang- एमपी की राजधानी भोपाल के कुख्यात मछली परिवार पर कानून का शिकंजा और कस गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद मछली और उसके चाचा शाहवर अहमद उर्फ शावर अहमद के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। एमडी ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार कुल 10 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मछली गैंग का अवैध ड्रग्स का कारोबार भोपाल के पब-लाउंज और फार्महाउसों, पंजाब, मुंबई और थाईलैंड तथा नाइजीरिया तक फैला था।
एमडी ड्रग्स तस्करी में यासीन मछली और शाहवर मछली की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने ड्रग्स और हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सैफुद्दीन, आशू उर्फ शाहरूख, शाहवर उर्फ शावर अहमद उर्फ मछली, यासीन उर्फ मिंटू अहमद, अमन दाहिया, शाकिर उर्फ छोटू, थाईलैंड निवासी बेंचामत उर्फ फोन, नाइजीरियन ओबिन्ना उर्फ बेन, अंशुल उर्फ भूरी सिंह और लारिब खान को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने एमडी ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के इस्तेमाल की बात स्वीकारी थी। अब सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करके चालान पेश किया है।
यासीन मछली के खिलाफ पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट से लेकर ड्रग्स तस्करी, अपहरण और लव जिहाद जैसे संगीन केस भी हैं। यासीन मछली के मोबाइल से युवतियों के अश्लील वीडियो मिले हैं जिससे वह ब्लेकमेलिंग करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद मैकबुक और हथियार भी सबूत के रूप में पेश किए।