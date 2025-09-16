Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

कुख्यात मछली परिवार पर और कसा शिकंजा, यासीन व शाहबर के खिलाफ चार्जशीट पेश

Machli Gang- एमपी की राजधानी भोपाल के कुख्यात मछली परिवार पर कानून का शिकंजा और कस गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 16, 2025

Charge sheet presented against notorious Yasin and Shahbar Machli
Charge sheet presented against notorious Yasin and Shahbar Machli

Machli Gang- एमपी की राजधानी भोपाल के कुख्यात मछली परिवार पर कानून का शिकंजा और कस गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद मछली और उसके चाचा शाहवर अहमद उर्फ शावर अहमद के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। एमडी ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार कुल 10 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मछली गैंग का अवैध ड्रग्स का कारोबार भोपाल के पब-लाउंज और फार्महाउसों, पंजाब, मुंबई और थाईलैंड तथा नाइजीरिया तक फैला था।

एमडी ड्रग्स तस्करी में यासीन मछली और शाहवर मछली की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने ड्रग्स और हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सैफुद्दीन, आशू उर्फ शाहरूख, शाहवर उर्फ शावर अहमद उर्फ मछली, यासीन उर्फ मिंटू अहमद, अमन दाहिया, शाकिर उर्फ छोटू, थाईलैंड निवासी बेंचामत उर्फ फोन, नाइजीरियन ओबिन्ना उर्फ बेन, अंशुल उर्फ भूरी सिंह और लारिब खान को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने एमडी ड्रग्स और हथियारों की आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के इस्तेमाल की बात स्वीकारी थी। अब सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करके चालान पेश किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 18 जिलों के किसानों को मालामाल कर देगा 2050 करोड़ का यह प्रोजेक्ट
भोपाल
2050 crore project will make farmers of 18 districts of MP rich

पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज

यासीन मछली के खिलाफ पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट से लेकर ड्रग्स तस्करी, अपहरण और लव जिहाद जैसे संगीन केस भी हैं। यासीन मछली के मोबाइल से युवतियों के अश्लील वीडियो मिले हैं जिससे वह ब्लेकमेलिंग करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद मैकबुक और हथियार भी सबूत के रूप में पेश किए।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 04:39 pm

Published on:

16 Sept 2025 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कुख्यात मछली परिवार पर और कसा शिकंजा, यासीन व शाहबर के खिलाफ चार्जशीट पेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.