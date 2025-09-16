कुख्यात मछली परिवार पर और कसा शिकंजा, यासीन व शाहबर के खिलाफ चार्जशीट पेश

Machli Gang- एमपी की राजधानी भोपाल के कुख्यात मछली परिवार पर कानून का शिकंजा और कस गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने यासीन अहमद मछली और उसके चाचा शाहवर अहमद उर्फ शावर अहमद के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। एमडी ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार कुल 10 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मछली गैंग का अवैध ड्रग्स का कारोबार भोपाल के पब-लाउंज और फार्महाउसों, पंजाब, मुंबई और थाईलैंड तथा नाइजीरिया तक फैला था।