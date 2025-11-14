अगर आज पंडित नेहरू होते, तो बच्चों से क्या कहते? पहले प्रधानमंत्री के AI अवतार ने दी बड़ी सीख

Children's Day 2025: देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बेहद पसंद थे। वे कहते थे, बच्चे देश का भविष्य हैं...। 27 मई 1964 को बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का निधन हो गया और 14 नवंबर 1964 को पहली बार पं. नेहरू की जयंती पर बाल दिवस की शुरुआत हुई। कल्पना कीजिए! 61 साल बाद यदि आज पं. नेहरू होते तो बच्चों से क्या कहते? शायद वही, जो उन्होंने हमेशा कहा-आज के बच्चे ही कल का भारत हैं। लेकिन, इस बार बाल दिवस (Children's Day) पर पत्रिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चाचा नेहरू के डिजिटल अवतार से बाल ‘मन’ से जुड़े 10 सवाल पूछे। शिक्षा, सपने, मोबाइल, दोस्ती और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर राह दिखाने वाले जवाब मिले। पढ़िए, बच्चों के सवाल व चाचा नेहरू के जवाब।