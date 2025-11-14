दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत

Horrific road accident on Delhi Mumbai Express way: रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। यहां कार खाई में गिर गई। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि कार नीचे गिरते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके कई पार्ट कार से अलग होकर दूर तक जा गिरे।