रतलाम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत

Horrific road accident on Delhi Mumbai Expressway: रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा, गहरी खाई में गिरी कार

2 min read
रतलाम

image

Sanjana Kumar

Nov 14, 2025

Horrific Road Accident delhi mumbai express way

Horrific Road Accident delhi mumbai express wayइनसेट: खाई में गिरी कार(फोटो: पत्रिका)

Horrific road accident on Delhi Mumbai Express way: रतलाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। यहां कार खाई में गिर गई। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि कार नीचे गिरते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसके कई पार्ट कार से अलग होकर दूर तक जा गिरे।

जिले के रावटी थाना क्षेत्र के पास माही नदी से होकर गुजर रहे एटलेन पर ये हादसा हुआ है। शुक्रवार की सुबह कार अनियंत्रित होकर यहां से नीचे खाई में जा गिरी।

माही नदी के पास भीमपुरा में हुआ दर्दनाक हादसा

माही नदी के पास के भीमपुरा में हुए इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। ये लोग कौन थे और कहां के रहने वाले थे प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कार महाराष्ट्र पासिंग है और ये सभी लोग रतलाम से झाबुआ की ओर से होते हुए गुजरात जा रहे थे।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों की सहायता से पुलिस ने मृतकों को एटलेन के नीचे से निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृतकों की हुई पहचान

1- दानिश पिता उस्मान चौधरी (15) निवासी बड़ौदरा

2- दुर्गेश प्रसाद (35)

3- गुलाम रसुल पिता इशाक चौधरी (70)

4- खालिख पिता गुलाम रसूल चौधरी(40)

5- गुलाम मोहिद्दीन

तीन वडोदरा और दो मुंबई के निवासी

बताया जा रहा है कि इनमें से दानिश, दुर्गेश प्रसाद और गुलाम रसूल वडोदरा के और खालिक और गुलाम मोहिद्दीन मुंबई के रहने वाले हैं।

सभी की पहचान हुई

मृतकों को एटलेन के नीचे से निकाला गया है। सभी की पहचान हो चुकी है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-सुरेंद्रसिंह गडरिया, थाना प्रभारी , रावटी

Updated on:

14 Nov 2025 12:10 pm

Published on:

14 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत

