एमपी में लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम ने 29 लाख महिलाओं के खातों में डाले करोड़ों रुपए

CM deposited crores of rupees into the accounts of 29 lakh women
Ladli behna- मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों पर सरकार मेहरबान है। महापर्व दीवाली पर उन्हें अनेक सौगातें दी जा रहीं हैं। राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.26 करोड़ युवतियों, महिलाओं के खातों में पैसे डाल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने शहडोल में आयोजित राज्यस्तरीय लाड़ली बहना महिला सम्मेलन में कुल 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। वे इस बार लाड़ली बहनों को भाईदूज पर शगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान भी कर चुके हैं। रविवार को भी सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश की 29 लाख महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए अंतरित किए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने अगले माह से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी दोहराया। इसके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को उज्जैन पहुंचे। यहां वे अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। तराना में आयोजित कार्यक्रम तो खासतौर पर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए सौगातों भरा साबित हुआ। यहां से सीएम मोहन यादव ने करोड़ों रुपए बैंक खातों में अंतरित किए।
तराना में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने गैस सिलेंडर रीफिल योजना के अंतर्गत सहायता राशि महिला हितग्राहियों के खातों में डाली। इसके अंतर्गत पीएम उज्ज्वला, गैर-उज्ज्वला लाड़ली बहनों और विशेष पिछड़ी जनजाति की 29 लाख बहनों को ₹45 करोड़ की राशि अंतरित की गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। चीफ मिनिस्टर, एमपी के आधिकारिक एक्स हेंडल पर लिखा-
“सशक्त बहन, समृद्ध परिवार”
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा उज्जैन के तराना में गैस सिलेंडर रीफिल योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला, गैर-उज्ज्वला लाड़ली बहनों और विशेष पिछड़ी जनजाति की 29 लाख बहनों को ₹45 करोड़ की सहायता राशि का अंतरण।
