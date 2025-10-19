एमपी में लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम ने 29 लाख महिलाओं के खातों में डाले करोड़ों रुपए

Ladli behna- मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों पर सरकार मेहरबान है। महापर्व दीवाली पर उन्हें अनेक सौगातें दी जा रहीं हैं। राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.26 करोड़ युवतियों, महिलाओं के खातों में पैसे डाल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने शहडोल में आयोजित राज्यस्तरीय लाड़ली बहना महिला सम्मेलन में कुल 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। वे इस बार लाड़ली बहनों को भाईदूज पर शगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान भी कर चुके हैं। रविवार को भी सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रदेश की 29 लाख महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए अंतरित किए। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने अगले माह से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा भी दोहराया। इसके लिए बाकायदा ट्वीट भी किया।