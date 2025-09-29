एमपी के वरिष्ठ मंत्री को मातृ शोक, बीजेपी नेताओं ने दुख जताते हुए दी श्रद्धांजलि

CM expresses grief over the passing of Minister Prahlad Patel's mother
Prahlad Patel - एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्यप्रदेश शासन के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल तथा पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल की माता यशोदा पटेल का निधन हो गया। रविवार देर रात उनका देहांत हुआ। स्वर्गीय यशोदा पटेल के निधन पर सीएम मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान, राज्य के अनेक मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने गहन शोक व्यक्त किया है।
मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल की मां यशोदाबाई पटेल कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं। वे 88 साल की थीं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स हेंडल पर मां के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रेरणा और शक्ति देनेवाली पूज्यनीय माताजी ने श्रीधाम (गोटेगांव) में रात्रि 3:20 बजे अंतिम सांस ली। मां ने मां को अपनी गोद में स्थान दिया। ऊं शांति ऊं शांति.
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और पूर्व मंत्री जालमसिंह पटेल की मां के देहांत की खबर से क्षेत्र में शोक फैल गया। गोटेगांव स्थित निज निवास से सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा निकली। स्वर्गीय यशोदा पटेल का स्थानीय मुक्तिधाम में विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया।
सीएम मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवडा सहित प्रदेश के कई मंत्रियों व वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को दुःख की इस घड़ी में धैर्य व संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग