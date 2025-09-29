एमपी के वरिष्ठ मंत्री को मातृ शोक, बीजेपी नेताओं ने दुख जताते हुए दी श्रद्धांजलि

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद सिंह पटेल की मां यशोदाबाई पटेल कुछ दिनों से बीमार चल रहीं थीं। वे 88 साल की थीं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स हेंडल पर मां के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रेरणा और शक्ति देनेवाली पूज्यनीय माताजी ने श्रीधाम (गोटेगांव) में रात्रि 3:20 बजे अंतिम सांस ली। मां ने मां को अपनी गोद में स्थान दिया। ऊं शांति ऊं शांति.