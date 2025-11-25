Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav -कटारा-बर्रई में बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा स्टेडियम

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 25, 2025

CM Mohan Yadav announces construction of stadium in capital Bhopal

CM Mohan Yadav announces construction of stadium in capital Bhopal

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में भोपालवासियों को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने 194 करोड़ रुपए के विकास और जनकल्याण के तीन बड़े कार्य लोगों को समर्पित किए। इनमें कटारा-बर्रई में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण, कोलार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण और अमृत 2.0 के अधोसंरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ शामिल है। कोलार के बंजारी क्षेत्र में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अनेक नए कार्यों का ऐलान भी किया। उन्होंने कटारा-बर्रई में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कटारा-बर्रई में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिकतम शिक्षा सुविधा और संसाधन उपलब्ध होंगे। यह भव्य स्कूल 29 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।

कार्यक्रम में 155 करोड़ रुपए की लागत के अमृत 2.0 परियोजना के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। इसमें 700 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क, 171 एमएलडी के 9 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और 1 लाख 21 हजार घरेलू सीवेज कनेक्शन का संयोजन शामिल है।

पूरी परियोजना चार पैकेज में क्रियान्वित होगी। इन कार्यों के पूरा होते ही भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उपचार क्षमता में भी वृद्धि होगी। अमृत 2.0 परियोजना के पूर्ण होने से भोपाल की करीब 7 लाख की आबादी सीधे लाभान्वित होगी। यह परियोजना 3 साल में पूरी कर ली जाएगी।

कोलार में आधुनिक खेल परिसर का भी सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया। 9 एकड़ जमीन पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार इस खेल परिसर से भोपाल और आसपास के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार मलखंब, कबड्डी, घुड़सवारी जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है।

कटारा-बर्रई को स्टेडियम की सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा-बर्रई में बड़ा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से यह विशाल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसे वार्ड नंबर 85 में निर्मित किया जाएगा।

सीएम मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में 16 एकड़ जमीन पर नया दशहरा मैदान बनाने और कजलीखेड़ा में नया थाना बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर 7 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे। 13 दिसम्बर को इन्दौर-सीहोर मार्ग पर भव्य विक्रमादित्य द्वार का भूमिपूजन किया जाएगा।

प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोलार क्षेत्र को एक साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सांदीपनि विद्यालय और सीवेज लाइन की सौगात मिली है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल उन्नयन के साथ रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, क्षेत्र के युवाओं के लिए अनुपम सौगात है। यहां 18 खेलों के अभ्यास की व्यवस्था है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

25 Nov 2025 06:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में मिले दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार, आईआईएसईआर ने शुरु किया परीक्षण

IISER begins testing rare minerals found in MP
भोपाल

‘IAS अफसर’ के बयान से मचा बवाल, सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- मुंह काला करने पर 51 हजार का इनाम

ias santosh verma
भोपाल

एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर बड़ा फैसला, प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आएगा विधेयक

Cabinet approves direct election of urban body presidents in MP
भोपाल

Ladli Behna Yojana: 31वीं किस्त के साथ इन बहनों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए

Ladli Behna Yojana 31st Installment and 5000 per month know how to get
भोपाल

एमपी के बड़े नेता को किया नजरबंद, पुलिस ने घर को घेरा, भड़की कांग्रेस

Congress enraged over the detention of Secretary Rajkumar Singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.