एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces construction of stadium in capital Bhopal
CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में भोपालवासियों को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने 194 करोड़ रुपए के विकास और जनकल्याण के तीन बड़े कार्य लोगों को समर्पित किए। इनमें कटारा-बर्रई में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण, कोलार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण और अमृत 2.0 के अधोसंरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ शामिल है। कोलार के बंजारी क्षेत्र में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अनेक नए कार्यों का ऐलान भी किया। उन्होंने कटारा-बर्रई में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कटारा-बर्रई में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय से क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिकतम शिक्षा सुविधा और संसाधन उपलब्ध होंगे। यह भव्य स्कूल 29 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
कार्यक्रम में 155 करोड़ रुपए की लागत के अमृत 2.0 परियोजना के विभिन्न कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। इसमें 700 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क, 171 एमएलडी के 9 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और 1 लाख 21 हजार घरेलू सीवेज कनेक्शन का संयोजन शामिल है।
पूरी परियोजना चार पैकेज में क्रियान्वित होगी। इन कार्यों के पूरा होते ही भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उपचार क्षमता में भी वृद्धि होगी। अमृत 2.0 परियोजना के पूर्ण होने से भोपाल की करीब 7 लाख की आबादी सीधे लाभान्वित होगी। यह परियोजना 3 साल में पूरी कर ली जाएगी।
कोलार में आधुनिक खेल परिसर का भी सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया। 9 एकड़ जमीन पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार इस खेल परिसर से भोपाल और आसपास के युवाओं को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार मलखंब, कबड्डी, घुड़सवारी जैसे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कटारा-बर्रई में बड़ा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से यह विशाल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसे वार्ड नंबर 85 में निर्मित किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में 16 एकड़ जमीन पर नया दशहरा मैदान बनाने और कजलीखेड़ा में नया थाना बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम पर 7 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे। 13 दिसम्बर को इन्दौर-सीहोर मार्ग पर भव्य विक्रमादित्य द्वार का भूमिपूजन किया जाएगा।
प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोलार क्षेत्र को एक साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सांदीपनि विद्यालय और सीवेज लाइन की सौगात मिली है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल उन्नयन के साथ रोजगार की भी व्यवस्था कर रही है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, क्षेत्र के युवाओं के लिए अनुपम सौगात है। यहां 18 खेलों के अभ्यास की व्यवस्था है।
