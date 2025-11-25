एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में भोपालवासियों को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने 194 करोड़ रुपए के विकास और जनकल्याण के तीन बड़े कार्य लोगों को समर्पित किए। इनमें कटारा-बर्रई में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण, कोलार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण और अमृत 2.0 के अधोसंरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ शामिल है। कोलार के बंजारी क्षेत्र में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अनेक नए कार्यों का ऐलान भी किया। उन्होंने कटारा-बर्रई में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की।