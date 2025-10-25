‘कार्बाइड गन’ का कहर, एमपी में अबतक 320 घायल, पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन

Carbide Guns Injured :मध्य प्रदेश में दिवाली की धूम के बीच प्रचलन में आई 'कार्बाइड गन' चलाने से लोगों के घायल होने के अबतक कुल 320 मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां शनिवार को सरकार ने पूरे राज्य में 'कार्बाइड गन' चलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों का हालचाल जानने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे।