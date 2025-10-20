सीएम मोहन यादव ने की लक्ष्मी पूजा, इस शहर में मनाएंगे दीवाली

Diwali- देश-दुनिया में दीप पर्व का उल्लास चरम पर है। धनतेरस और रूप चौदस के बाद आज मुख्य पर्व दीवाली का दिन है। कार्तिक अमावस्या के मौके पर आज घर-घर लक्ष्मीजी की पूजा कर दीपक जलाए जाएंगे और आतिशबाजी की जाएगी। लक्ष्मी पूजन का क्रम सुबह से ही प्रारंभ हो चुका है। सीएम मोहन यादव ने भी मुख्यमंत्री निवास पर विधि विधान से लक्ष्मीजी की पूजा की। उन्होंने इसका वीडियो भी अपने एक्स हेंडल पर शेयर किया है। सीएम मोहन यादव आज उज्जैन में रहेंगे। यहां वे दीवाली के मौके पर महाकाल की विशेष पूजा करेंगे और अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।