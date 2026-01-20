गिरफ्तारी के डर से जंगल चले गए विजय शाह! कांग्रेस ने मंत्री की तस्वीर को जंजीरों में जकड़ा

Vijay Shah- कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह Vijay Shah की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को उनपर केस चलाने पर फैसला लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। देश की शीर्ष कोर्ट के इस आदेश के बाद एमपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर फिर मुखर हुई है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीर को जंजीरों में जकड़ प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तार बताया। कांग्रेस नेताओं के कटाक्ष किया कि गिरफ्तारी के डर से मंत्री विजय शाह केरवा के जंगल में चले गए थे। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि मंत्री को गिरफ्तार करने की उसमें हिम्मत ही नहीं है।