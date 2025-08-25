एमपी में इतने दिन नहीं बदला जाएगा कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, राहुल गांधी ने दे दी गारंटी, जाने कारण

उल्लेखनीय है कि, जिलाध्यक्षों के चयन के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में विरोध जारी है। इसी बीच राहुल गांधी का ये बयान खासा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पार्टी नेताओं और जिलाध्यक्षों से कहा कि, गुटबाजी नहीं समन्वय से काम करें। जिलाध्यक्ष सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन में जुटें। वे देखें कि, लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। सत्ताधारी दल किसी वर्ग का हक तो नहीं मार रहा। उन्होंने जिला अद्यक्षों को किसी का रिमोट न बनने की नसीहत दी। राहुल ने कहा कि, आपको संगठन ने बैठाया है, किसी नेता ने नहीं। दिल्ली में हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे संबोधित किया। प्रशिक्षण 10 घंटे चला।