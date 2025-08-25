Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में इतने दिन नहीं बदला जाएगा कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, राहुल गांधी ने दे दी गारंटी, जाने कारण

Rahul Gandhi Guarantee : संगठन सृजन अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण मिलाकर बने मध्य प्रदेश के कुल 71 जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को बड़ी गारंटी दी है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 25, 2025

Rahul Gandhi Guarantee
राहुल गांधी की गारंटी (Photo Source- Congress X Handle)

Rahul Gandhi Guarantee : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्षों को किसी का रिमोट न बनने को कहा, साथ ही गुटबाजी और अपनी-अपनी चलाने वाले बड़े नेताओं को समन्वय की नसीहत भी दी है। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत शहर और ग्रामीण मिलाकर बने मध्य प्रदेश के कुल 71 जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण के दौरान रविवार को राहुल ने कहा कि पार्टी अगले 6 महीने तक जिलाध्यक्षों के कामों का मूल्यांकन किया जाएगा, तब तक किसी को भी नहीं बदला जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, जिलाध्यक्षों के चयन के बाद राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में विरोध जारी है। इसी बीच राहुल गांधी का ये बयान खासा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पार्टी नेताओं और जिलाध्यक्षों से कहा कि, गुटबाजी नहीं समन्वय से काम करें। जिलाध्यक्ष सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन में जुटें। वे देखें कि, लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। सत्ताधारी दल किसी वर्ग का हक तो नहीं मार रहा। उन्होंने जिला अद्यक्षों को किसी का रिमोट न बनने की नसीहत दी। राहुल ने कहा कि, आपको संगठन ने बैठाया है, किसी नेता ने नहीं। दिल्ली में हुए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे संबोधित किया। प्रशिक्षण 10 घंटे चला।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में कामकाज का ब्लूप्रिंट तैयार
भोपाल
Sangathan Srijan Abhiyan

अब नहीं चलेगा पहले जैसा- राहुल

राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि, पहले दो-तीन बड़े नेता विधानसभा और लोकसभा के टिकट बांट देते थे। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। टिकट में जिलाध्यक्षों की अनुशंसा महत्वपूर्ण होगी। उनके पास किसी की अनुशंसा के पीछे तर्क और तथ्य रहेंगे। जिलाध्यक्ष कांग्रेस की नींव बनेंगे। उनके नीचे जो संगठन बूथ स्तर तक बनेगा में उसमें युवा, महिला और सभी वर्गों को जगह दी जाएगी। हमें विचारधारा के आधार पर सत्ता में आना है।

जिलाध्यक्ष को अनुशासित रहना जरूरी- खड़गे

इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, जिला अध्यक्ष के साथ साथ उनके नीचे की टीम अनुशासित रहना बेहद जरूरी है। कई बार बड़े नेताओं को कठोर और नीतिगत निर्णय लेने पड़ते हैं, जो हमे अच्छे नहीं लगते लेकिन पार्टी के लिए फैसले जरूरी होते हैं। सबसे जरूरी ये कि, हमें गुटबाजी से दूर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि, जिलाध्यक्षों का चयन संगठन सृजन के अंतर्गत पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है।

ये भी पढ़ें

गणेश चतुर्थी से पहले सोने-चांदी के भाव में आई गिरावट, जानें आज के रेट
भोपाल
Gold-Silver Price Fall

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 02:00 pm

Published on:

25 Aug 2025 01:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में इतने दिन नहीं बदला जाएगा कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष, राहुल गांधी ने दे दी गारंटी, जाने कारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.