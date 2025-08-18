कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों पर मचा बवाल, कई जिलों में बड़े नेताओं छोड़ी पार्टी

Congress New District Presidents Ruckus : मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से शुरु हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं में जारी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में जहां नए अध्यक्ष के नामों का विरोध हो रहा है। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदारों की नाराजगी अब लगभग प्रदेशभर में खुलकर सामने आ गई है। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना भी शुरु कर दिया है। ये क्रम सूची आने के बाद से जारी है।
इसी कड़ी में प्रदेश के रीवा, सतना, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास समेत कई जिलों में विरोध सामने आ चुका है। रीवा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद ने मुस्लिमों के कम प्रतिनिधित्व मिलने पर इस्तीफा दे दिया। इसी तरह इंदौर में संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल भी अपने पद से इस्तीफा दे चुक हैं।
देवास में पटवारी के करीबी गौतम बंटू गुर्जर भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। सतना में जिला अध्यक्ष बनाए गए सिद्धार्थ कुशवाह का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में दावेदार रहे मोनू सक्सेना के समर्थकों ने फेसबुक पर लिखा- 'राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में उसका विसर्जन हो गया।'
कांग्रेस के डैमेज कांग्रेस में जुटे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- कांग्रेस परिवार के जांबाज साथियों, अब हमें मिलकर संगठन सृजन अभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है! कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन-जन तक, पंचायतों तक लेकर जाना है! सभी के सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही सशक्त संगठन मप्र में कांग्रेस की पहचान है! संगठन निर्माण की इस प्रकिया में चयन से वंचित रहे साथियों को शीघ्र ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी! अगले मोर्चे के लिए भी हमें जी-जान से जुटकर तैयारी करनी है! जन-मन/घर-घर तक कांग्रेस की रीति-नीति को पहुंचाना है! सिर्फ एक लक्ष्य कि, 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना है! एक बार पुनः बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं!