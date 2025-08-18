कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों पर मचा बवाल, कई जिलों में बड़े नेताओं छोड़ी पार्टी

कांग्रेस के डैमेज कांग्रेस में जुटे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा- कांग्रेस परिवार के जांबाज साथियों, अब हमें मिलकर संगठन सृजन अभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है! कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन-जन तक, पंचायतों तक लेकर जाना है! सभी के सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही सशक्त संगठन मप्र में कांग्रेस की पहचान है! संगठन निर्माण की इस प्रकिया में चयन से वंचित रहे साथियों को शीघ्र ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी! अगले मोर्चे के लिए भी हमें जी-जान से जुटकर तैयारी करनी है! जन-मन/घर-घर तक कांग्रेस की रीति-नीति को पहुंचाना है! सिर्फ एक लक्ष्य कि, 2028 में कांग्रेस सरकार बनाना है! एक बार पुनः बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं!